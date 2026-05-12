El 15 de mayo se celebra el Día del Maestro 2026 en México, por lo que tras el anuncio del adelanto del ciclo escolar y la falta de acuerdos entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las autoridades estatales, se ha generado una confusión entre madres y padres de familia sobre si habrá clases o no.

Asimismo empleados tienen dudas sobre si es festivo oficial. Te explicamos lo que establece el calendario 2025-2026 de la SEP, así como la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Día del Maestro 2026: ¿Hay clases el viernes 15 de mayo?

No, este día no habrá clases para alumnos de educación básica (preescolar, primaria y secundaria).

Tras días de incertidumbre provocados por la propuesta de la SEP de adelantar el fin de curso para no interferir con la logística de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, la autoridad educativa ratificó que el calendario original se mantiene intacto. Es decir, el viernes 15 no hay que acudir a las aulas.

La decisión, tomada de forma unánime por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, frena un recorte que habría significado la pérdida de casi 40 días de clases efectivas.

Las vacaciones de verano iniciarán el 15 de julio y el nuevo ciclo 2026-2027 arrancará el 31 de agosto. Además, quedan fechas clave como el 15 de mayo (Día del Maestro) y sesiones de Consejo Técnico en mayo y junio 📚🗓️✨ pic.twitter.com/HTp2DQdfYH — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 12, 2026

“Se mantiene el calendario escolar para el ciclo 2025-2026, vigente para las escuelas públicas y particulares incorporadas al sistema educativo nacional en los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación [DOF] el 9 de junio de 2025.”, se indicó en un comunicado oficial publicado tras la sesión extraordinaria del Consejo.

Cabe destacar que el viernes 29 de mayo de 2026 tampoco habrá clases debido a sesión de Consejo Técnico.

La suspensión de clases por el Día del Maestro 2026 también aplica para el resto de los niveles educativos (bachillerato y licenciatura).

¿Es feriado el Día del Maestro 2026?

No. Las y los empleados deberán acudir a sus centros de trabajo como normalmente lo hacen.

El Día del Maestro no es un feriado oficial incluido en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

¿Cuándo inician las vacaciones de verano 2026?

Las vacaciones de verano 2026 para educación básica en México inician formalmente el 15 de julio. El ciclo escolar concluirá en esa fecha y el regreso a clases está programado para finales de agosto.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.