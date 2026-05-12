La comunidad docente en México intensificó sus denuncias ante la crisis de exclusión que, sin importar la preparación, dejan a cientos de profesionales sin plaza definitiva y con remuneraciones que no cubren la canasta básica.

Argumentan que el sistema actual prioriza criterios que dejan fuera a perfiles capacitados, mientras que quienes logran colocarse enfrentan cargas administrativas excesivas por sueldos mínimos.

Los maestros advirtieron que no cesarán sus demandas hasta que el Gobierno garantice una revalorización real de su labor profesional.