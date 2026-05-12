Es oficial la licencia de conducir de 4 años en Chiapas: Requisitos y costos para tramitarla por primera vez

¿Cumpliste 18 años y quieres tramitar tu licencia de conducir? La Secretaría de Finanzas de Chiapas dio a conocer los requisitos para tenerla por primera vez durante 2026.

Ya sea que la quieras por uno, dos, tres o hasta cuatro años, ahora podrás hacerlo de una forma sencilla; no obstante, si eres menor de edad, pero cuentas con permiso para conducir de padres o tutores, tienes un precio especial.

licencia de conducir Los menores de edad pueden tramitar la licencia de conducir sólo por un año y con permiso de un padre o tutor (Gobierno de Chiapas)

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Requisitos para tramitar la primera vez en Chiapas

Es importante mencionar que todos estos documentos se deben de llevar en original y copia:

Acta de nacimiento actualizada (máximo tres años de expedición)

(máximo tres años de expedición) Formato de aprobación del examen (tiene un costo de 159 pesos)

(tiene un costo de 159 pesos) Constancia de tipo de sangre

Comprobante de domicili o (no mayor a tres meses)

o (no mayor a tres meses) Identificación oficial con fotografía vigente

con fotografía vigente CURP

En caso de que seas menor de edad, además deberás de presentar carta responsiva firmada e identificación oficial de padres o tutores.

Si eres extranjero, entonces deberás de anexar pasaporte vigente y la fórmula migratoria vigente o documento que acredite tu estancia legal en el país.

Costo de la licencia de conducir en Chiapas 2026

Los pagos se pueden realizar en las oficinas de la Secretaría de Finanzas de la entidad, en cajas de establecimientos autorizados por el gobierno, así como en línea por medio de una línea de captura; sin embargo, en el caso de la primera vez que se tramita, sólo puede ser en las oficinas de la dependencia.

Para automovilista:

Un año: 864 pesos

Dos años: mil 272 pesos

Tres años: mil 330 pesos

Cuatro años: mil 738 pesos

Para menores de edad (de 16 a 18 años), la licencia sólo se pude tramitar por un año y el costo es de 864 pesos.

En tanto, para motociclista:

Un año: 631 pesos

Dos años: 747 pesos

Tres años: 864 pesos

Cuatro años: 922 pesos

En este caso, no se explica si se expide licencia para menores de edad con permiso de padres.

Finalmente, sólo debes de buscar el módulo más cercano a tu hogar y llevar tus documentos, así podrás tener tu documento y comenzar a manejar por la entidad.

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