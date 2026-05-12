El gusano barrenador no solo ha afectado al ganado, perros y a las personas, sino también a tlacuaches, de acuerdo con el santuario Tlacuatitlán, que hasta el momento contabiliza dos muertes.

Se trata de dos tlacuaches rescatados en Puerto Morelos, Quintana Roo, que murieron después de que la plaga afectara gravemente su cuerpo. De acuerdo con medios locales, el primer caso se habría registrado el 27 de abril y el segundo el 29 del mismo mes.

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Los encargados de la agrupación señalaron que en Quintana Roo, el gusano barrenador ya no se limita al ganado, ya que se expandió a animales silvestres, entre ellos los tlacuaches, especie a la que se han dedicado a cuidar.

Pruebas de gusano barrenador en tlacuaches

La agrupación habría retirado del primer caso las larvas y luego enviado para su análisis al Servicio nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Ante esta situación, el santuario Tlacuatitlán advirtió de la necesidad de reforzar medidas de protección, sobre todo si están en situación de vulnerabilidad o su especie está en peligro.

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