Si eres de los que utiliza el Tren Interurbano y quieres viajar con tu mascota es importante que consideres que hay algunos requerimientos que debes cumplir y aquí te decimos todo lo que debes saber para que evites problemas al abordar.

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¿Cómo viajar con tu mascota en el Tren Interurbano?

Para llevar a mascota en el Tren Interurbano es necesario llevarlos en una transportadora cerrada y rígida de 80 cm de largo, 60 cm de ancho y 30 cm de alto. Esta debe ir cerrada durante todo el trayecto y la debes colocar debajo del asiento o en el portabultos para evitar molestias a los demás pasajeros.

Así que está estrictamente prohibido llevar al perro con correa o cargar al gato en brazos.

En el caso de los perros de asistencia o apoyo emocional pueden viajar fuera de la transportadora con:

Arnés, collar distintivo oficial

Documentación médica

Prescripción expedida por un profesional con cédula profesional

¿Hay multas o sanciones por incumplir las reglas del Tren Interurbano?

Aunque no se contempla una multa específica por viajar con mascotas sin las medidas requeridas, existen algunas sanciones por el mal uso de instalaciones. Se negará la entrada si no se cumplen con las reglas para el traslado de la mascota y se podría cobrar la limpieza o reparación en caso de daños. Las multas van desde los 100 pesos.

Así que te recomendamos consultar el reglamento para que no tengas ningún problema al momento de viajar en el Tren Interurbano.

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