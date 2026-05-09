Es oficial: Congreso de Querétaro aprueba reforma para cambiar estos datos en el acta de nacimiento

Tras una sesión de más de tres horas marcada por un intenso debate, la LXI Legislatura del estado de Querétaro aprobó el dictamen que adiciona diversos artículos al Código Civil local para reconocer la identidad de género autopercibida mediante un procedimiento administrativo ante el Registro Civil.

La reforma fue aprobada con 14 votos a favor —emitidos por legisladores de Morena y el Partido del Trabajo— y 11 votos en contra de la bancada del Partido Acción Nacional.

Con esta decisión, se resolvió una discusión que había permanecido pendiente durante una década.

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¿Qué datos del acta de nacimiento se podrán modificar?

La reforma al Código Civil de Querétaro permite que las personas trans y no binarias modifiquen los datos relacionados con su identidad de género mediante un trámite administrativo ante el Registro Civil, sin necesidad de recurrir a un proceso judicial. Esta es una de las principales implicaciones prácticas de la nueva legislación aprobada por el Congreso local.

¿Qué pasó afuera del Congreso durante la votación?

Mientras se desarrollaba el debate legislativo, distintos grupos se congregaron frente al recinto con posturas encontradas.

Un numeroso contingente con pancartas de carácter religioso realizó plegarias y rezó el rosario en rechazo a la reforma. A pocos metros, activistas por los derechos de personas no binarias, artistas y personas transgénero manifestaron su apoyo a la iniciativa aprobada en Querétaro.

Al concluir la votación, personas trans, activistas, artistas y académicas celebraron desde la galería del salón de plenos y luego en el exterior, donde se generaron momentos de tensión con grupos opositores.

El debate se extendió a redes sociales, donde activistas cuestionaron los argumentos de la diputada panista Juliana Hernández, al advertir que sus planteamientos contenían errores conceptuales y reproducían sesgos de género. Además, Rodrigo Iván Cortés, presidente nacional del Frente Nacional por la Familia, envió un mensaje en video donde calificó la reforma como una “atrocidad”.

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