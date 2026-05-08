Vacunación antirrábica gratis en Querétaro: requisitos para llevar a tu mascota hasta el 13 de mayo

Con el objetivo de fomentar la tenencia responsable y el control de la fauna doméstica, el municipio de El Marqués, Querétaro, puso en marcha el programa “Esterilización con amor, prevención con responsabilidad”. Durante este mes de mayo, brigadas del IMPA recorrerán diversas comunidades para ofrecer servicios gratuitos de vacunación antirrábica y cirugía de esterilización de manera permanente.

Las jornadas inician a las 9:00 horas y la atención se brinda conforme al orden de llegada, por lo que se recomienda a la población acudir temprano a las sedes designadas para asegurar un turno.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Calendario de sedes y fechas en El Marqués

El IMPA ha diseñado una ruta que cubre gran parte del municipio para facilitar el acceso a los servicios. Estas son las ubicaciones para las próximas semanas:

7 de mayo: El Colorado (Cancha de usos múltiples).

El Colorado (Cancha de usos múltiples). 8 y 9 de mayo: Ciudad Maderas (Cancha de usos múltiples).

Ciudad Maderas (Cancha de usos múltiples). 11, 12 y 13 de mayo: La Cañada (Parque de la alberca de El Capulín).

La Cañada (Parque de la alberca de El Capulín). 14, 15 y 16 de mayo: Chichimequillas (Secundaria José Vasconcelos).

Chichimequillas (Secundaria José Vasconcelos). 18, 19 y 20 de mayo: Amazcala (Cancha de usos múltiples).

Amazcala (Cancha de usos múltiples). 21, 22 y 23 de mayo: Santa Cruz (Calle Atotonilco, Casa de Don Hilario).

Santa Cruz (Calle Atotonilco, Casa de Don Hilario). 25, 26 y 27 de mayo: Coyotillos (Casa Ejidal).

Coyotillos (Casa Ejidal). 28, 29 y 30 de mayo: Calamanda (Casa del Adulto Mayor).

Requisitos para esterilización y vacunación de mascotas en Querétaro

Para acceder a estos servicios gratuitos, es indispensable presentar una copia de la identificación oficial (INE) con domicilio en El Marqués. En caso de que la credencial sea de otro lugar, se deberá entregar un comprobante de domicilio local.

Para el caso específico de la esterilización, las mascotas deben cumplir con los siguientes lineamientos:

Salud y edad: Tener entre 4 meses y 7 años, estar sanos y con peso adecuado.

Tener entre 4 meses y 7 años, estar sanos y con peso adecuado. Ayuno: Deben presentarse con un ayuno estricto de entre 10 y 11 horas.

Deben presentarse con un ayuno estricto de entre 10 y 11 horas. Restricciones: No se aceptan hembras en celo, gestantes o lactando.

No se aceptan hembras en celo, gestantes o lactando. Traslado: Gatos en transportadora; perros con correa, collar y placa de identificación.

No hay un límite de mascotas por persona, por lo que las familias con varios animales puedan beneficiarse íntegramente de esta campaña.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.