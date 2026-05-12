Leche para el Bienestar en Chimalhuacán: esta es la fecha y lugar de la próxima entrega en mayo 2026

El Gobierno de Chimalhuacán, en el Estado de México (Edomex) anunció una nueva jornada de afiliación al programa "Leche para el Bienestar“. Esta iniciativa permite que los sectores más vulnerables de la población accedan a una dotación inicial de 4 litros de leche por $30 pesos, facilitando el acceso a productos de calidad a precios preferenciales durante este mes de mayo.

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¿Cuándo y dónde inscribirse al Programa de Abasto Social en Chimalhuacán?

Las jornadas de atención en este municipio de Edomex se realizarán en un horario de 9:30 a 12:30 horas en tres sedes estratégicas del municipio. De acuerdo con el calendario oficial del Ayuntamiento de Chimalhuacán, los días de afiliación son:

Jueves 07 de mayo : Plaza Tepalcates (Av. Arenal s/n, col. 4 de Febrero).

: Plaza Tepalcates (Av. Arenal s/n, col. 4 de Febrero). Jueves 14 de mayo : Plaza Cívica Benito Juárez (Av. Sindicalismo, esquina calle Papalotl, Barrio Vidrieros).

: Plaza Cívica Benito Juárez (Av. Sindicalismo, esquina calle Papalotl, Barrio Vidrieros). Lunes 18 de mayo: Plaza Ignacio Zaragoza (Calle Ignacio Zaragoza s/n, Cabecera Municipal).

Es importante acudir en las fechas señaladas, ya que son jornadas únicas de registro para nuevos beneficiarios que buscan incorporarse al padrón del Programa de Abasto Social en esta zona del Edomex.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el apoyo de leche en el Estado de México?

El programa está dirigido a grupos específicos de la población en Chimalhuacán que cumplan con estos perfiles:

Niños de 6 meses a 17 años

Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia

Personas con enfermedades crónicas o discapacidad

Mujeres de 45 años en adelante y hombres mayores de 60 años

Para realizar la solicitud de ingreso, el titular de la tarjeta deberá presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente

CURP de todos los integrantes de la familia que deseen ser beneficiarios

Comprobante de domicilio reciente

Número telefónico de contacto

Croquis sencillo de la ubicación de su domicilio

En el caso de mujeres embarazadas o personas con padecimientos crónicos, es indispensable presentar una constancia médica oficial que avale su condición o recomiende el consumo de leche.

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