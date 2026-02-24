Inflación en México sube 3.92% en la primera quincena de febrero

El INPC registró un nivel de 144.064: aumentó 0.25 % respecto a la quincena anterior y la inflación general anual se ubicó en 3.02%. Estos son alimentos que subieron de precio:

Jitomate: 7.90%

Papa y otros tubérculos: 13.16%

Tomate verde: 17.84%

Limón: 17.03%

Otros alimentos cocinados: 0.65%

Detergentes: 0.81%