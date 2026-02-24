inklusion.png Sitio accesible
Inflación en México sube 3.92% en la primera quincena de febrero

De acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) la inflación general anual se ubicó en 3.92%.

Finanzas

Por: Itandehui Cervantes

El INPC registró un nivel de 144.064: aumentó 0.25 % respecto a la quincena anterior y la inflación general anual se ubicó en 3.02%. Estos son alimentos que subieron de precio:

Jitomate: 7.90%
Papa y otros tubérculos: 13.16%
Tomate verde: 17.84%
Limón: 17.03%
Otros alimentos cocinados: 0.65%
Detergentes: 0.81%

