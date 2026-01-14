Salario Mínimo 2026: esto es lo que deberías ganar cada día según tu oficio en México

Con el nuevo ajuste, millones de trabajadores experimentan un incremento que modifica el panorama salarial en distintos sectores. Desde construcción hasta servicios, el Salario Mínimo 2026 establece cuánto debes ganar a diario según tu oficio en México, con montos diferenciados entre la zona general y la frontera norte.

La cifra nacional pasó de 278.8 a 315.04 pesos diarios, mientras que en la frontera con Estados Unidos alcanza los 440.87 pesos. Este aumento representa más del triple de la inflación estimada por el Gobierno, que se ubicó en 3.61 por ciento durante la primera quincena de noviembre.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿De cuánto es el Salario Mínimo 2026 de oficios operativos y de servicios?

El incremento salarial entra en vigor en 2026 y aplica de forma directa en la frontera norte. Estas actividades concentran mano de obra esencial para servicios, comercio y mantenimiento:

Albañilería, oficial: $440.87

Dependiente(a) de boticas, farmacias y droguerías: $440.87

Operador(a) de buldózer y/o traxcavo: $440.87

Cajero(a) de máquina registradora: $440.87

Cantinero(a) preparador(a) de bebidas: $440.87

Carpintero(a) de obra negra: $440.87

Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial: $440.87

Cocinero(a) mayor en restaurantes y fondas: $440.87

Oficial en fabricación y reparación de colchones: $440.87

Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial: $440.87

Yesero(a) en construcción de casas y edificios: $440.87

Cortador(a) en manufactura de calzado, oficial: $440.87

Costurero(a) en confección de ropa en taller o fábrica: $440.87

Costurero(a) en confección de ropa a domicilio: $440.87

Chofer acomodador(a) en estacionamientos: $440.87

Chofer de camión de carga en general: $440.87

Chofer de camioneta de carga en general: $440.87

Chofer operador(a) de vehículos con grúa: $440.87

Operador(a) de draga: $440.87

Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial: $440.87

Oficios técnicos, industriales y del sector primario

Estos empleos sostienen áreas clave como industria, energía, campo y comercio especializado. El salario diario mínimo establece un piso obligatorio que protege ingresos y reduce la brecha frente al costo de vida en regiones fronterizas:

Electricista instalador(a) y reparador(a), oficial: $440.87

Electricista automotriz, oficial: $440.87

Electricista reparador(a) de motores y generadores, oficial: $440.87

Empleado(a) de anaquel en tienda de autoservicio: $440.87

Encargado(a) de bodega o almacén: $440.87

Dependiente(a) en ferretería o tlapalería: $440.87

Fogonero(a) de calderas de vapor: $440.87

Gasolinero(a), oficial: $440.87

Herrero(a), oficial: $440.87

Hojalatero(a) automotriz, oficial: $440.87

Jornalero(a) agrícola o trabajador(a) del campo: $440.87

Lubricador(a) de vehículos de motor: $440.87

Manejador(a) en granja avícola: $440.87

Operador(a) de maquinaria agrícola: $440.87

Operador(a) de máquinas para madera, oficial: $440.87

Mecánico(a) automotriz, oficial: $440.87

Montador(a) en fábricas de calzado, oficial: $440.87

Peluquero(a) y cultor(a) de belleza: $440.87

Pintor(a) automotriz, oficial: $440.87

Pintor(a) de casas y edificios, oficial: $440.87

El Salario Mínimo 2026 en México aumentó en todas las zonas. |Getty Images

Servicios personales, comercio y profesiones especializadas

El aumento salarial también cubre labores de atención directa, oficios tradicionales y perfiles especializados. Estas percepciones diarias representan el mínimo legal y sirven como referencia para contratos y pagos en 2026 dentro del marco laboral mexicano:

Planchador(a) a máquina en tintorería o lavandería: $440.87

Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial: $440.87

Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos electrónicos, oficial: $440.87

Recamarero(a) en hoteles y moteles: $440.87

Dependiente(a) en refaccionaria automotriz: $440.87

Reparador(a) de aparatos eléctricos del hogar, oficial: $440.87

Reportero(a) en prensa diaria impresa: $705.46

Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa: $705.46

Repostero(a) o pastelero(a): $440.87

Sastre(a) en trabajo a domicilio, oficial: $440.87

Secretario(a) auxiliar: $440.87

Soldador(a) con soplete o arco eléctrico: $440.87

Tablajero(a) o carnicero(a) de mostrador: $440.87

Tapicero(a) automotriz, oficial: $440.87

Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial: $440.87

Trabajador(a) del hogar: $440.87

Trabajador(a) social técnico(a): $440.87

Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina: $440.87

Velador(a): $440.87

Zapatero(a) en taller de reparación de calzado, oficial: $440.87

El salario básico mensual equivale a 9,582.47 pesos en la zona general y a 13,409 pesos en la frontera norte. Este ajuste busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos en un contexto económico desafiante. Las cifras oficiales rigen para todos los empleadores del país desde el primer día del año.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

