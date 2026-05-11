Detienen a 2 presuntos responsables de los asesinatos y heridos en la fiesta familiar de Iztapalapa, CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que fueron detenidos Raúl “N” y Eder Santiago “N”, presuntos responsables de los asesinatos y heridos en una fiesta familiar en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX).

Durante la mañana del lunes 11 de mayo, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, notificó que se les aseguró un vehículo color negro que presuntamente utilizaron como muro tras el ataque en la colonia Reforma Política, además decomisaron diversas dosis de drogas.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación y de un cerco virtual, en @Alc_Iztapalapa, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Raúl "N" y Eder Santiago "N", probables responsables de una agresión con disparos de arma de fuego en la colonia #ReformaPolítica, donde tres… pic.twitter.com/EBjn0i0BFs — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) May 11, 2026

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Detuvieron a los presuntos responsables tras videovigilancia del C2

Por medio de un comunicado, las autoridades capitalinas notificaron que tras un análisis de las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando y Control (C2) Oriente pudieron identificar el vehículo, sin placas, en el que viajaban tres sujetos de entre 35 y 19 años de edad; no obstante, sólo arrestaron a dos.

“(...) les hallaron 30 bolsitas de plástico que contenían una hierba verde y seca, similar a la marihuana, así como dos teléfonos celulares”, detalló la SSC.

Además, se dio a conocer que, de acuerdo a información oficial, el detenido de 19 años fue detenido en enero de 2024 tras un homicidio en la calle Miguel Hidalgo, en la colonia Ejidos de Santa María Aztahuacán, también en la alcaldía Iztapalapa.

Tanto los detenidos como los objetos y drogas incautados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde continúan las investigaciones sobre el caso.

¿Qué pasó la madrugada del 10 de mayo en Iztapalapa?

De acuerdo a las primeras versiones, durante la madrugada del 10 de mayo, al menos tres hombres armados irrumpieron en una fiesta por el Día de las Madres y dispararon de manera directa contra los asistentes.

Por el ataque fallecieron dos jóvenes de 16 y 23 años en el lugar; más tarde, se confirmó la muerte de una tercera victima. Además, resultaron lesionados cuatro mujeres y cinco hombres, los cuales fueron trasladados a hospitales de la capital.

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