Confirmado en Silao: rehabilitan colector sanitario en esta zona del municipio

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao (SAPAS) inició la etapa final de la rehabilitación del colector sanitario en la calle Lucero, una obra estratégica que beneficiará a 20 mil habitantes.

Bajo la gestión de la alcaldesa Melanie Murillo, el SAPAS moderniza el tramo Aurora-Industria para solucionar problemas de saturación hídrica y prevenir inundaciones pluviales. Esta intervención en el colector profundo garantiza la fluidez de aguas residuales hacia la red municipal, eliminando focos de infección y desbordamientos que afectaban al Barrio Nuevo y al sector centro desde el ciclo pasado.

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¿Qué calles estarán cerradas en Silao por las obras del SAPAS?

La Dirección General del SAPAS, encabezada por Rogelio García, informó que se han redoblado las cuadrillas de trabajo para concluir los segmentos más críticos de la zona centro durante este mes de mayo.

Rutas afectadas y cierres vigentes:

Calle 16 de Septiembre: cierre vial total en el tramo comprendido entre Obrador e Hidalgo .

cierre vial total en el tramo comprendido entre . Calle Lucero: restricción de tránsito en el tramo Industria-Baillères por maniobras de maquinaria pesada.

restricción de tránsito en el tramo Industria-Baillères por maniobras de maquinaria pesada. Tramo 16 de Septiembre-Baillères: zona de intervención activa por parte de la segunda cuadrilla de técnicos.

¿Cuáles son los beneficios de la modernización del colector sanitario Lucero?

El SAPAS diseñó este plan para sustituir la infraestructura obsoleta que colapsó en 2025, integrando tecnología de mayor capacidad para la captación de residuos.

Prevención de inundaciones: el sistema de colector profundo permite un desfogue eficiente durante la temporada de lluvias.

el sistema de colector profundo permite un desfogue eficiente durante la temporada de lluvias. Salud pública: se eliminan los malos olores y brotes de aguas negras en los domicilios de la zona centro.

se eliminan los malos olores y brotes de aguas negras en los domicilios de la zona centro. Durabilidad: la infraestructura instalada cuenta con materiales de alta resistencia para garantizar una vida útil prolongada.

la infraestructura instalada cuenta con materiales de alta resistencia para garantizar una vida útil prolongada. Participación Ciudadana: el Comité Social de Obra vigila que los avances se cumplan conforme al cronograma establecido para este 2026.

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