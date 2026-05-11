Lanzan 5 vacantes de empleo en Metepec, con y sin experiencia: sueldos de hasta $18,000 para quienes cumplan estos requisitos

El Ayuntamiento de Metepec, en el Estado de México (Edomex) publicó a través de redes sociales una nueva convocatoria con cinco vacantes de empleo vigentes para este mes de mayo de 2026.

La oferta incluye puestos para perfiles especializados con salarios que alcanzan los 18,000 pesos mensuales, así como opciones para quienes buscan su primer empleo o no cuentan con experiencia previa.

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¿Cuáles son las vacantes de empleo en Metepec en mayo de 2026?

La bolsa de trabajo del municipio de Metepec, en Edomex, ha seleccionado cinco perfiles clave que requieren cubrirse de manera inmediata en diversas empresas locales de Metepec. Los sueldos y puestos son los siguientes:

Analista de precios unitarios : sueldo de $12,000 a $18,000 mensuales . Se requiere titulo en Ingeniería Civil o Arquitectura y 2 años de experiencia.

: sueldo de . Se requiere titulo en Ingeniería Civil o Arquitectura y 2 años de experiencia. Operador de roto grabado : sueldo de $15,000 mensuales. Requiere bachillerato y 1 año de experiencia operativa.

: sueldo de $15,000 mensuales. Requiere bachillerato y 1 año de experiencia operativa. Supervisor operativo : sueldo de $11,000 mensuales . Requiere secundaria y saber manejar vehículo estándar con licencia vigente.

: sueldo de . Requiere secundaria y saber manejar vehículo estándar con licencia vigente. Ayudante especializado en tejidos : sueldo de $9,824 mensuales. No requiere experiencia previa.

: sueldo de mensuales. No requiere experiencia previa. Guardia de seguridad: sueldo de $9,500 a $12,000 mensuales. No requiere experiencia previa y se ofrece para personas de hasta 60 años.

¿Cómo aplicar a la bolsa de trabajo de Metepec, Edomex?

Para postularse a cualquiera de estas vacantes, los interesados en trabajar en el Edomex pueden acudir de manera presencial con su solicitud de empleo o currículum vitae a la Oficina de Capacitación y Empleo de Metepec.

La oficina se ubica en la Avenida Estado de México No. 1201, Barrio de San Miguel (Ex Recinto Ferial). El horario de atención para recibir documentación es de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas.

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