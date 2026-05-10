SEP suspende adelanto de vacaciones: Estados donde NO terminan clases el 5 de junio

Tras atentar contra la educación de niños, niñas y adolescentes en México, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, anunció que presentará una nueva propuesta para el fin de clases e inicio de las vacaciones de verano.

Padres de familia mostraron su molestia, pues la decisión de acortar el ciclo escolar 2025-2026 únicamente obedecía a la realización de algunos partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en nuestro país. En este contexto, algunas entidades de la República dieron a conocer que tampoco estaban de acuerdo con el adelanto de las vacaciones SEP, entre ellas, Jalisco. Te contamos los detalles.

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¿Cuándo comienzan las vacaciones de la SEP?

El pasado jueves 7 de mayo, por medio de un video, el titular de la SEP anunció como unánime el acuerdo para concluir el ciclo escolar 2025-2026, el próximo 5 de junio; mientras que, las clases del nuevo ciclo escolar arrancarían hasta el próximo 31 de agosto, lo que dejaría sin clases a los estudiantes de educación básica por 3 meses.

🔴 | Modificación al Calendario Escolar 2025-2026, acordado por unanimidad entre la @SEP_mx y todas las secretarías de educación del país.



Incluye consideraciones para el arranque del Ciclo Escolar 2026-2027. 👇 pic.twitter.com/dwXtX3KfzR — Mario Delgado (@mario_delgado) May 8, 2026

No obstante, tras las críticas de padres de familia, Mario Delgado parece haberse echado para atrás y anunció que este lunes 11 de mayo se reunirá con secretarios de Educación a nivel estatal para determinar cuándo terminará el presente ciclo escolar y cuándo comienza el siguiente.

De acuerdo con el calendario escolar SEP, las vacaciones de verano del ciclo escolar 2025-2026 comenzarían el próximo 15 de julio.

Estados que no aceptaron el adelanto de vacaciones SEP

El adelanto de vacaciones SEP no solo no convenció a padres y madres de familia alrededor de la República mexicana, sino que tampoco recibió el respaldo de varias entidades que consideraron que el recorte de un mes de clases afectaría el aprovechamiento escolar de los alumnos.

Jalisco

El pasado viernes 8 de mayo, el titular de la SEP estatal en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, anunció que la entidad no compartía la medida anunciada por Mario Delgado, debido a que comprenden que puede generar un impacto negativo a los aprendizajes de los estudiantes, así como a las familias. Por lo que las clases terminan el 30 de junio.

La SEP de Jalisco únicamente propone suspender clases los cuatro días en los que se jugarán partidos del Mundial 2026 en la entidad.

A ver si para la otra se organizan antes de dar declaraciones y subir videos:

* @SEP_mx dice que las clases terminan el 5 de junio;

* @Claudiashein dice que eso sigue en análisis; y

* @SecEducacionJal lo rechaza y dice que las clases en #Jalisco terminan el 30 de junio. pic.twitter.com/fh1qTE3njm — Enrique Rodríguez (@enrique_roma_) May 9, 2026

Guanajuato

Por su parte, la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse, solicitó que se revise esta decisión, ya que la entidad no es sede mundialista y sí tiene programadas pruebas clave para el avance educativo de los alumnos.

Nuevo León

En Nuevo Léon, el gobernador Samuel García señaló que el adelanto de las vacaciones SEP no solo es una limitante al desarrollo educativo de niñas y niños, sino que también representa una complicación para la rutina diaria de miles de familias.

OJO: Por el momento, el nuevo inicio de las vacaciones SEP que se anunció para el 5 de junio por el Mundial 2026 NO es definitivo. El Gobierno Federal anunció que la propuesta fue hecha por algunos maestros, por lo que se encuentra en proceso de revisión.

¿Cuándo es el próximo puente escolar en 2026?

El siguiente día festivo marcado en el calendario escolar de la SEP es el viernes 15 de abril, “Día del Maestro”.

En esta fecha, los alumnos de educación básica contarán con un puente o fin de semana largo para quedarse en casa. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo no considera esta fecha como festiva, por lo que se trabaja de manera normal; excepto, los docentes que celebran su día.

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