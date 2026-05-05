Día de las Madres 2026: SEP responde sí habrá puente vacacional por el 10 de mayo

Mayo es uno de los meses con más puentes vacacionales, por lo que es normal que madres y padres de familia se pregunten si el 10 de mayo también es un día festivo en el calendario de la SEP y si habrá otro fin de semana largo.

Si estás haciendo planes para celebrar esta fecha tan especial para los mexicanos, en adn Noticias, te contamos si esta fecha será motivo de otro puente.

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¿El 10 de mayo no hay clases según la SEP?

Como bien sabes, la Secretaría de Educación Pública (SEP) cuenta con un calendario escolar del ciclo 2025-2026 en el que se especifica cuáles son los días festivos y los puentes vacacionales.

La SEP aclaró que el 10 de mayo no está considerado como un día de descanso por lo que no habrá puente vacacional este fin de semana.

¿Se recorre el 10 de mayo al lunes para hacer puente?

Este año, el 10 de mayo cae en domingo, por lo que algunas familias se preguntan si se recorrerá el día de asueto para el lunes 12 de mayo. La respuesta es no

Sin embargo, es probable que el viernes 8 de mayo, se lleven a cabo festivales del Día de las Madres en las escuelas de educación básica, por lo que los alumnos saldrán temprano y no tendrán clases.

¿Cuáles son los siguientes puentes vacacionales de mayo?

Aunque el 10 de mayo no está considerado como un día festivo, sí existen otras fechas en las que estudiantes y docentes podrán disfrutar de puentes largos. Te compartimos cuáles son los puentes de mayo que faltan:

Viernes 15 de mayo de 2026: Puente por el Día del Maestro

de 2026: Puente por el Día del Maestro Viernes 29 de mayo de 2026: Puente por CTE

¿Cuándo se suspenden las clases por la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El Gobierno de la Ciudad de México analiza la posibilidad de suspender clases en las fechas en las que se lleven a cabo los partidos del Mundial en la CDMX.

La jefa de Gobierno Clara Brugada informó que esta propuesta ya fue planteada a la Secretaría de Educación Pública, instancia encargada de autorizar la suspensión de clases durante los eventos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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