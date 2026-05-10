¡No los lleves! SEP: Único estado de México que suspende clases en 60 municipios este lunes 11 de mayo

La Secretaría de Educación Pública (SEP) en el estado de Puebla anunció que al menos seis mil escuelas en más de 60 municipios suspenden clases este lunes 11 de mayo, debido al pronóstico de lluvias intensas.

Esta medida tiene el objetivo de salvaguardar la integridad de docentes y alumnos de las sierras Norte y Nororiental de Puebla. En adn Noticias, te contamos exactamente cuáles son los municipios afectados por el mal clima en el estado de Puebla.

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¿Por qué suspenden clases en Puebla este lunes 11 de mayo?

A través de un comunicado, la SEP estatal informó que se suspenden clases en 64 municipios de la entidad, debido al pronóstico meteorológico de intensas lluvias que se esperan a causa de la entrada del Frente Frío 50 en México.

📢 La dependencia informa a la comunidad educativa: pic.twitter.com/HGQVyKB11T — Secretaría de Educación Pública (@SEPGobPue) May 10, 2026

Las clases se suspenden en los tres niveles educativos, es decir, que este lunes 11 de mayo no asistirán a las escuelas los alumnos de preescolar, primaria, secundaria; así como, los alumnos de educación media superior y superior.

Al menos 407 mil alumnos de la entidad deberán de tomar clases a distancia con ayuda de libros de texto, tareas en casa y cuadernillos de actividades.

De acuerdo con la Coordinación General de Protección Civil poblana, las lluvias intensas y fuertes vientos se registrarán a partir de la noche de este domingo 10 de mayo y en la madrugada del lunes 11; por lo que, es probable que las clases se reanudan a partir del martes 12.

¿Qué municipios de Puebla están afectados por la lluvia y suspenden clases hoy lunes 11 de mayo?

En un comunicado, la SEP estatal dio a conocer la lista de las regiones que resultan afectados por el mal clima en Puebla, por lo que las escuelas que se quedan cerradas y sin clases presenciales son las que se ubican en los siguientes municipios:

Municipios de la Sierra Norte de Puebla que se quedan sin clases el lunes 11 de mayo

Ahuacatlán, Ahuazotepec, Amixtlán, Aquixtla, Camocuautla, Coatepec, Cuautempan, Chiconcuautla, Chignahuapan, Honey, Francisco Z. Mena, Hermenegildo Galeana, Huauchinango, Huitzilan de Serdán, Ixtacamaxtitlán, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec.

También, San Felipe Tepatlán, Tepango de Rodríguez, Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Tlacuilotepec, Tlaola, Tlapacoya, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Zacatlán, Zapotitlán de Méndez, Zautla, Zihuateutla y Zongozotla.

Municipios de la Sierra Nororiental de Puebla que se quedan sin clases el lunes 11 de mayo

Acateno, Atempan, Ayotoxco de Guerrero, Caxhuacan, Cuetzalan del Progreso, Cuyoaco, Chignautla, Huehuetla, Hueyapan, Hueytamalco, Hueytlalpan, Atlequizayan, Ixtepec, Jonotla, Nauzontla, Olintla, Tenampulco, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Tuzamapan de Galeana, Xiutetelco, Yaonáhuac, Zacapoaxtla, Zaragoza y Zoquiapan.

Finalmente, la Secretaría de Educación Pública de Puebla solicita a los padres de familia mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil para conocer la evolución del clima en la entidad.

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