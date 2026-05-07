Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó este jueves que el ciclo escolar 2025-2026 terminará antes de lo previsto.

La conclusión del periodo lectivo, con un mes y una semana de anticipación se debe a la ola de calor que se vive en distintas regiones de México, así como por la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™.

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Nuevo calendario SEP: ¿Cuándo termina el ciclo escolar?

A través de redes sociales, Delgado Carrillo indicó que las clases terminarán el próximo viernes 5 de junio.

“Por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, integrado por todas las secretarias y secretarios de educación de nuestro país, se modifica el Calendario Escolar para concluir clases el próximo 5 de junio (…) Se garantizará que se cumpla todo lo establecido en el Plan de Estudios así como el aprovechamiento escolar de todas y todos los estudiantes", escribió.

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Por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, integrado por todas las secretarias y secretarios de educación de nuestro país, se modifica el Calendario Escolar para concluir clases el próximo 5 de junio.



📌Las labores… pic.twitter.com/rNfoLpexW6 — Mario Delgado (@mario_delgado) May 7, 2026

Otras fechas clave importantes son:

Las labores administrativas terminan el 12 de junio.

Regresaremos el 10 de agosto para una semana de Consejo Técnico con las maestras y maestros para preparar el siguiente Ciclo Escolar.

Del 17 al 28 de agosto habrán dos semanas de reforzamiento de aprendizajes.

El arranque del Ciclo Escolar 2026-2027 está previsto para el 31 de agosto.

Modificaciones del calendario SEP en 2026

Esta no es la primera vez que la SEP realiza modificaciones importantes. En el ciclo 2024-2025 se estableció que los niveles de preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como privadas, trabajarían únicamente 185 días, en lugar de los 190 o 200 que han sido habituales en ciclos anteriores.

Con estos cambios se incorporó una semana adicional de vacaciones, lo anterior, en cumplimiento de instrucciones hechas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de fortalecer el bienestar físico, emocional y familiar de las comunidades escolares en todo el país.

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