A un par de semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ que se disputará en México, Estados Unidos (EUA) y Canadá, el máximo organismo rector del futbol a nivel internacional dio a conocer que artistas como Belinda, Alejandro Fernández, J Balvin y más, estarán oficializando la ceremonia de inauguración del certamen.

Fue a través de un comunicado oficial difundido vía redes sociales, que la FIFA informó que 90 minutos antes del silbatazo inicial del juego México vs Sudáfrica, se estará llevando a cabo un festival de apertura en donde se presentará el álbum oficial del torneo y mucho más.

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¿Quiénes estarán en la inauguración del Mundial 2026 en México?

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la FIFA, previo al inicio oficial del Mundial 2026 que ocurrirá en la cancha del Estadio Ciudad de México, se estarán presentando los siguientes artistas:

Alejandro Fernández

Belinda

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla

The world’s stage is set in Mexico, where the journey begins 🇲🇽



The world comes alive as football, music and culture spark the start of the #FIFAWorldCup 🏆🎶🎆 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) May 8, 2026

¿Qué habrá en el evento de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™?

Debido a que México será el primero de los tres países en tener su ceremonia de inauguración en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, se informó que el llamado “Coloso de Santa Úrsula” será el epicentro de un evento que combinará música, cultura y fútbol “de una manera que refleje la individualidad de cada nación”.

Se señaló que previo al partido, se estará contando con experiencias en favor de los aficionados, así como actividades exclusivas, premios y eventos de entretenimiento.

Puertas del estadio se abrirán 4 horas antes del partido

Las acciones antes anunciadas por la FIFA, se dan gracias a que las puertas del Estadio Ciudad de México abrirán hasta cuatro horas antes del silbatazo inicial del partido México vs Sudáfrica.

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