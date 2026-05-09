Luego de las críticas de cientos de miles de padres de familia en el país por adelantar el periodo de vacaciones por motivos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la onda de calor que afecta a México, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, parece haberse retractado.

Y es que en cuestión de horas, medios de comunicación y padres de familia comenzaron a criticar la medida debido a que no se pensó en el impacto que la decisión podría tener en el día a día de las familias, destacando que no se consideró el qué pasaría con aquellos papás que por trabajo, no podrían cuidar a sus hijos durante ese periodo.

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¿Qué dijo Mario Delgado sobre el fin del ciclo escolar 2025-2026?

Fue a través de un anuncio publicado en sus redes sociales oficiales, que Mario Delgado publicó un video en el que informó que este próximo lunes 11 de mayo, se reunirá con los secretarios de Educación a nivel estatal para terminar cuadrar el cierre del ciclo escolar.

A pesar de que en un inicio el exdirigente nacional de Morena anunció que las vacaciones de verano se adelantarían hasta por un mes en el país, el titular de la SEP señaló que el objetivo de la reunión es presentar y revisar el calendario escolar y “hacer una propuesta definitiva”.

SEP ya había acordado adelantar periodo de vacaciones

En un inicio fue el mismo Mario Delgado quien anunció como “unánime” el acuerdo para concluir el ciclo escolar 2025-2026 el próximo 5 de junio, lo cual representaba dejar sin clases a los alumnos de todo el país por más de un mes sin motivos reales que lo ameritaran.

Dentro de un video, el morenista había explicado que las labores administrativas culminarían el 12 de junio, mientras que el ciclo escolar 2026-2027 arrancaría hasta el 31 de agosto, lo cual daba un total de tres meses sin escuela para los estudiantes en México.

¡Tenemos noticias! 📢



Por acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, integrado por todas las secretarias y secretarios de educación de nuestro país, se modifica el Calendario Escolar para concluir clases el próximo 5 de junio.



📌Las labores… pic.twitter.com/LlD1JaVZaW — Mario Delgado (@mario_delgado) May 7, 2026

Adelantar vacaciones por un mes atenta contra la educación de los alumnos

Luego del anuncio de Mario Delgado sobre el adelanto de las vacaciones en México, expertos en educación y padres de familia salieron a criticar la medida que estaba tomando el Gobierno simplemente por el Mundial 2026 que se vivirá en el país.

Entre las críticas a la medida, se argumentó la falta de días efectivos de escuela en el año, lo cual atentaba contra la educación de los niños, así como la falta de empatía con los padres de familia que tienen que laborar y no cuentan con una red de apoyo para cuidar a sus hijos en vacaciones.

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