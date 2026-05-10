Ante la gran acumulación de fans de BTS en la parte exterior del Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, las autoridades llamaron a tomar precauciones por las afectaciones vehiculares en la alcaldía Iztacalco, ya que los elementos de seguridad cierran calles para proteger al ARMY.

En los últimos dos días, el ARMY que se quedó sin boleto decidió disfrutar del concierto al menos en la parte de afuera y en los puentes, lo que ha afectado el paso a peatones y vehículo, por lo que el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX avisó sobre alternativas viales y puntos en donde habrá aglomeraciones.

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BTSMANÍA provoca caos vial

El jueves 7 y el sábado 9 de mayo, la BTSMANÍA provocó un gran caos vial, pues cerca de 40 mil personas llegaron a las inmediaciones del Estadio GNP. Ante ello, este 10 de mayo, al ser el último concierto de la agrupación se espera la llegada de miles de fans.

💜 No hizo falta tener boleto para sentirse parte del concierto. La segunda fecha de BTS en la #CDMX reunió a miles de fans dentro del estadio, pero también afuera, donde decenas de personas se adueñaron del Circuito Interior para cantar, gritar y vivir el show a la distancia… pic.twitter.com/Fkt2tl5sZE — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 10, 2026

¿Qué calles estarán cerradas?

Avenida Río Churubusco

Carriles laterales de Circuito Interior

¿Cuáles son las alternativas?

Eje 3 Oriente y Avenida Francisco y Troncoso

Calzado Ignacio Zaragoza

Eje 4 Oriente, Canal Río Churubusco

Avenida Té

Presidente Plutarco Elías Calles

Se espera que las horas críticas para la circulación sean entre 18:00 hasta las 23:00, por lo que se recomienda evitar la zona.