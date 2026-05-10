Lluvias podrían favorecer condiciones en México para evitar sequía generalizada

A pesar de las altas temperaturas registradas durante los últimos días en gran parte del territorio nacional, existen condiciones que indican para hablar un panorama de normalidad, es decir, no hay una sequía generalizada.

Durante el XL Foro Perspectivas Climáticas en la República Mexicana, en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) de la UNAM, Dante Sinohé Hernández Padrón, investigador de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), destacó que el país actualmente se encuentra en “condiciones normales”.

Destacó que si bien se espera un “Niño-Godzilla”, por la intensa sequía que ocasiona, es importante dar seguimiento al comportamiento del fenómeno “Niño-Oscilación del Sur”, o ENSO, como se le conoce científicamente, durante el periodo de 2026 a 2027.

El investigador de Conagua destacó que del 30 de junio de 2024 al 31 de marzo de 2026 ha habido una recuperación de agua del 94%, después de la sequía que duró 43 meses (de marzo de 2022 o octubre de 2025).

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Hernández Padrón destacó que los datos de las lluvias en lo que va del 2026 indican que nos encontramos en condiciones de normalidad, pero esto podría cambiar si la temperatura llega a niveles similares a los de 2023, podríamos enfrentar una nueva sequía severa.

El Niño, uno de los grandes retos para el presente año

En ese sentido, Fabián Vázquez Romaña, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), explicó que uno de los grandes retos que México enfrentará este año será pronosticar el comportamiento de El Niño, y observar si en 2027 el fenómeno será más intenso.

El especialista destacó la importancia de realizar un diagnóstico oportuno, pues influye en todos los aspectos de la sociedad: “la política pública y las decisiones que se toman son a mediano y largo plazo”.

Vázquez Romaña añadió que aunque se han logrado aciertos para prever cuestiones de temperatura, la cuestión de las lluvias se ha convertido en un desafío.