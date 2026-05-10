Este grupo de personas en Jalisco recibirá lentes y servicios médicos gratuitos durante 2026

El Gobierno de Jalisco anunció un nuevo convenio con el gobierno federal para ampliar la entrega gratuita de apoyos médicos y servicios de salud durante este año, principalmente para personas adultas mayores, entre otros grupos.

El acuerdo contempla beneficiar a más de 15 mil personas en distintos municipios del estado mediante la entrega de lentes, auxiliares auditivos, prótesis y otros apoyos funcionales, además de cirugías y procedimientos especializados.

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¿Qué apoyos médicos gratuitos entregarán en Jalisco?

El convenio firmado entre el Gobierno de Jalisco y la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Gobierno de México incluye distintos apoyos enfocados en personas en situación de vulnerabilidad.

Entre los beneficios que podrán recibir las personas beneficiarias se encuentran:

Lentes gratuitos

Auxiliares auditivos

Sillas de ruedas

Prótesis de rodilla

Prótesis de cadera

Prótesis de mama

Cirugías de catarata

Procedimientos reconstructivos

Las autoridades señalaron que el objetivo es mejorar la calidad de vida de personas que actualmente no cuentan con acceso suficiente a servicios médicos especializados.

El acuerdo contempla beneficiar a más de 15 mil personas También se brindarán auxiliares auditivos (Getty Images)

¿Qué personas podrán acceder a estos apoyos en 2026?

De acuerdo con el convenio, los apoyos estarán dirigidos principalmente a personas adultas mayores, personas con discapacidad y población sin seguridad social.

Andrea Blanco Calderón, coordinadora general estratégica de Desarrollo Social, explicó que parte de las acciones incluirán brigadas en municipios y comunidades para detectar a posibles beneficiarios y acercar los servicios médicos a quienes más los necesitan.

¿En qué municipios de Jalisco comenzarán las acciones?

Las primeras acciones del programa se enfocarán en municipios de Jalisco con mayores necesidades de atención médica y social, especialmente en comunidades alejadas o con alta marginación:

Bolaños

Mezquitic

Cuautitlán de García Barragán

Chimaltitán

Santa María del Oro

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