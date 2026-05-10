Balacera en centro comercial de la exclusiva Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza, en pleno Día de las Madres; hay heridos

Una balacera sorprendió a los mexiquenses que se encontraban en las inmediaciones del centro comercial “La Antigua”, ubicado en la lujosa Zona Esmeralda, en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

Aunque las autoridades informaron que la situación ya se encuentra controlada, tras el ataque, una persona resultó lesionada con arma de fuego. Te contamos los detalles del caso.

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Se registra balacera frente a la plaza La Antigua en Zona Esmeralda

La Zona Esmeralda es una de las más exclusivas del municipio de Atizapán de Zaragoza y, este domingo 10 de mayo, se encontraba llena de familias que celebraban el Día de las Madres. De acuerdo con testigos, se escucharon detonaciones con armas de fuego en el área del estacionamiento, por lo que se llamó de inmediato a los servicios de emergencia.

Balacera en exclusivo restaurante la antigua en Atizapán cerca de zona esmeralda con saldo de una persona lesionada. Movilización policíaca #Miedomex pic.twitter.com/8z4v8fvh2F — Condorelampago312 (@luismiguelbaraa) May 10, 2026

En redes sociales, testigos afirman que la balacera se desató por un presunto intento de asalto.

Autoridades reportan un herido de bala en Zona Esmeralda

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y Estatal, así como integrantes de la Marina y paramédicos de Protección Civil que atendieron a una persona lesionada por los impactos de bala. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional de Lomas Verdes, donde fue estabilizado y permanece en calidad de detenido.

Se mencionó que habría una segunda persona lesionada, pero hasta el momento, las autoridades no han confirmado su estado de salud.

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