Cambia el transporte público en Oaxaca: conectarán 143 colonias y así puedes obtener la tarjeta de pago

La movilidad en la Zona Metropolitana de Oaxaca vive una transformación con la consolidación del Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano, BinniBus. Este lunes 4 de mayo, el gobierno estatal dio inicio al proceso de pre-registro para que los usuarios puedan tramitar sus tarjetas de pago electrónico, una medida que busca agilizar los ascensos y ofrecer tarifas preferenciales a diversos sectores de la población.

Con la implementación total de las 35 rutas programadas, el BinniBus opera actualmente con 275 unidades que recorren 32 municipios de los Valles Centrales, logrando conectar a 143 colonias y brindando servicio a más de 52 mil personas diariamente. Las autoridades estatales destacaron que este sistema contribuye a mejorar la calidad de vida al reducir tiempos de traslado y ofrecer un transporte más cómodo, seguro y confiable.

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Pre-registro y tipos de tarjeta BinniBus en Oaxaca

El periodo para realizar el pre-registro de la tarjeta de pago electrónico estará vigente del 4 al 24 de mayo. El trámite se debe realizar a través de la página oficial del Sistema BinniBus. Los usuarios podrán solicitar cuatro modalidades de tarjeta:

Tarjeta General

Dirigida a: Público usuario en general.

Público usuario en general. Costo de expedición: 50 pesos.

50 pesos. Recarga inicial: Incluye 50 pesos de saldo.

Incluye 50 pesos de saldo. Costo por pasaje con tarjeta: 8 pesos.

Tarjetas Preferentes (Estudiantes y Adultos Mayores)

Dirigida a: Estudiantes y personas adultas mayores con acreditación vigente.

Estudiantes y personas adultas mayores con acreditación vigente. Costo de expedición: 50 pesos.

50 pesos. Recarga inicial: Incluye 50 pesos de saldo.

Incluye 50 pesos de saldo. Costo por pasaje con tarjeta: 4 pesos.

Tarjeta para Personas con Discapacidad

Dirigida a: Personas con discapacidad debidamente acreditadas.

Personas con discapacidad debidamente acreditadas. Costo por pasaje: Gratuito (sin costo).

Pago en efectivo y futuro del sistema BinniBus

Las autoridades informaron que se mantendrá la opción de pago en efectivo para quienes no cuenten con la tarjeta de pago electrónico. Sin embargo, utilizar este método representará un costo mayor por viaje:

Pasaje general en efectivo: 10 pesos.

10 pesos. Pasaje preferente en efectivo (estudiantes y mayores): 5 pesos.

Frente a este esquema, el uso de la tarjeta electrónica representa un ahorro del 20% en la tarifa general y del 20% en la tarifa preferente con respecto al pago en efectivo.

Karina Gómez Esteban, directora general del sistema, subrayó el impacto positivo del BinniBus en la economía familiar al proporcionar un transporte ordenado y accesible. Por su parte, el gobernador del estado anunció proyectos para reforzar el sistema, incluyendo la incorporación de autobuses eléctricos, unidades de dos pisos y la habilitación de un carril exclusivo para el tránsito del transporte, con el objetivo de elevar la calidad del servicio para la ciudadanía.

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