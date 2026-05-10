Es oficial: nuevas placas vehiculares en Baja California; costo y cómo hacer el trámite

El Gobierno de Baja California anunció la emisión de nuevas placas vehiculares conmemorativas por la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ en México.

La administración local informó que se fabricaron 95 mil 463 láminas, las cuales estarán disponibles a partir del 21 de mayo en todas las oficiales dedicadas a los trámites vehiculares de la entidad.

Placas Baja California Habrá nuevo diseño de placas en Baja California (Gobierno de Baja California | FB)

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Costo de las nuevas placas en Baja California

De acuerdo al gobierno local, los costos son los siguientes para carros:

Mil 480 pesos por reposición

Mil 945 pesos por alta vehicular con nuevas láminas

Mil 945 pesos por cambio de propietario

Mil 480 pesos por canje opcional en refrendo

Sin embargo, estos pueden cambiar una vez que esté disponible el trámite.

Estas nuevas láminas contarán con la frase “Copa Mundial de la FIFA 2026 ™“ y el logo oficial del evento, así como con hologramas, códigos QR y más mecanismos de seguridad.

¿Es obligatorio el cambio de placas en Baja California?

No, con base en la administración local, el cambio de placas es opcional. En caso de que te interese, entonces podrás realizarlo mediante los proceso de alta vehicular, cambio de propietario, reposición o refrendo.

Como se mencionó, podrás iniciar el trámite a partir del próximo 21 de mayo y estará disponible hasta el 30 del mismo mes o hasta que se agoten las existencias.

“A partir del 21 de mayo estará disponible, de manera opcional, un par de placas vehiculares edición especial de la Copa Mundial de la FIFA ™, con diseño conmemorativo y elementos oficiales de la FIFA“, dio a conocer el gobierno local.

Documentos para realizar trámites de placas en Baja California

En caso de que te interesen las nuevas láminas y quieras realizar alguno de los trámites, debes de presentar los siguientes documentos:

Contar con cita

Presentar el vehículo de que se trate para su verificación

de que se trate para su verificación Tener la factura de origen expedida por el fabricante

expedida por el fabricante Presentar pedimento legal de importación en caso de ser un vehículo extranjero

en caso de ser un vehículo extranjero Formato electrónico de registro de comerciantes de autos

de comerciantes de autos Original y copia de licencia de conducir vigente de Baja California

vigente de Baja California Original y copia de seguridad de responsabilidad civil

Efectuar pago de derechos

Ahora que ya lo sabes, si quieres las placas conmemorativas, entonces así debes de aplicar y juntar todos tus documentos.

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