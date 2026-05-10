Encuentra el mejor trabajo en mayo: Segob abre vacantes con salarios de 26 mil a 76 mil pesos

¿Sigues en búsqueda de tu trabajo ideal? No busques más, la Secretaría de Gobernación (Segob) abrió una serie de vacantes con salarios que van desde los 26 mil a los 76 mil pesos mensuales.

De acuerdo a la Convocatoria Pública y Abierta 20/2026, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se trata de dos oportunidades laborales en la Ciudad de México (CDMX) y aquí te contamos todos los requisitos.

En el Día internacional de los trabajadores recordamos que los derechos conquistados son resultado de luchas históricas. #Hoy, con los gobiernos humanistas, nuestro país tiene mejores condiciones y mayor justicia laboral. 🇲🇽 pic.twitter.com/E9QIbg15hC — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) May 1, 2026

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Vacantes en Segob: características, salarios y puestos disponibles

Estos son los dos puestos vacantes en la Secretaría de Gobernación:

Jefatura del Departamento de Análisis

Salario: 26 mil 5 pesos mensuales

Pertenece a la Dirección General para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en la Ciudad de México

Licenciatura en Derecho, Administración, Ciencias Políticas, Administración Pública, Ciencias Sociales y Psicología

Mínimo tres años de experiencia en derecho, dirección de empresas, contabilidad y administración pública

Dirección de Respeto y Tolerancia a la Diversidad Religiosos para la Construcción de la Paz

Salario: 73 mil 901 pesos

Pertenece a la Dirección General de Asuntos Religiosos con sede en la CDMX

Licenciatura en Economía, Humanidades, Sociología, Antropología Social, Ciencias Sociales, Administración, Educación, Relaciones Internacionales, Psicología, Ciencia Política y Administración Pública

Mínimo cinco años de experiencia en administración pública, cambio y desarrollo social, evaluación, antropología social, filosofía y problemas sociales

Calendario para aplicar a las vacantes de la Segob

En caso de que te interese alguno de estos puestos, entonces debes de aplicar a través de la plataforma TrabajaEn, en donde subirás tus documentos y seguirás el proceso de acuerdo a las siguientes fechas:

Registro de aspirantes: del 6 al 18 de mayo de 2026

Recepción de solicitudes para activar los folios: 20 de mayo de 2026

Exámenes de conocimientos técnicos, conocimientos general de la Administración Pública Federal, así como evaluación de experiencia y habilidades: a partir del 22 de mayo de 2026

técnicos, conocimientos general de la Administración Pública Federal, así como evaluación de experiencia y habilidades: a partir del 22 de mayo de 2026 Entrevista: a partir del 22 de mayo de 2026

Publicación de resultados: a partir del 22 de mayo de 2026

Es importante mencionar que estas fechas pueden cambiar, ya que dependen del número de personas que apliquen a los puestos de trabajo disponibles.

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