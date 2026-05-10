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Encuentra el mejor trabajo en mayo: Segob abre vacantes con salarios de 26 mil a 76 mil pesos

Las vacantes están dirigidas a profesionistas con experiencia en áreas como derecho, administración pública, ciencias sociales y humanidades.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

¿Sigues en búsqueda de tu trabajo ideal? No busques más, la Secretaría de Gobernación (Segob) abrió una serie de vacantes con salarios que van desde los 26 mil a los 76 mil pesos mensuales.

De acuerdo a la Convocatoria Pública y Abierta 20/2026, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se trata de dos oportunidades laborales en la Ciudad de México (CDMX) y aquí te contamos todos los requisitos.

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Vacantes en Segob: características, salarios y puestos disponibles

Estos son los dos puestos vacantes en la Secretaría de Gobernación:

Jefatura del Departamento de Análisis

  • Salario: 26 mil 5 pesos mensuales
  • Pertenece a la Dirección General para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en la Ciudad de México
  • Licenciatura en Derecho, Administración, Ciencias Políticas, Administración Pública, Ciencias Sociales y Psicología
  • Mínimo tres años de experiencia en derecho, dirección de empresas, contabilidad y administración pública

Dirección de Respeto y Tolerancia a la Diversidad Religiosos para la Construcción de la Paz

  • Salario: 73 mil 901 pesos
  • Pertenece a la Dirección General de Asuntos Religiosos con sede en la CDMX
  • Licenciatura en Economía, Humanidades, Sociología, Antropología Social, Ciencias Sociales, Administración, Educación, Relaciones Internacionales, Psicología, Ciencia Política y Administración Pública
  • Mínimo cinco años de experiencia en administración pública, cambio y desarrollo social, evaluación, antropología social, filosofía y problemas sociales

Calendario para aplicar a las vacantes de la Segob

En caso de que te interese alguno de estos puestos, entonces debes de aplicar a través de la plataforma TrabajaEn, en donde subirás tus documentos y seguirás el proceso de acuerdo a las siguientes fechas:

  • Registro de aspirantes: del 6 al 18 de mayo de 2026
  • Recepción de solicitudes para activar los folios: 20 de mayo de 2026
  • Exámenes de conocimientos técnicos, conocimientos general de la Administración Pública Federal, así como evaluación de experiencia y habilidades: a partir del 22 de mayo de 2026
  • Entrevista: a partir del 22 de mayo de 2026
  • Publicación de resultados: a partir del 22 de mayo de 2026

Es importante mencionar que estas fechas pueden cambiar, ya que dependen del número de personas que apliquen a los puestos de trabajo disponibles.

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