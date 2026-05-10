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SEP revisará calendario escolar tras críticas por termino anticipado

SEP revisará el calendario escolar 2025-2026 y analizará si las clases terminan el 5 de junio.

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Por: Ximena Ochoa
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