Padres de familia alzan la voz por fin del ciclo escolar anticipado

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Padres de familia denunciaron que la SEP no cuenta con una planeación adecuada para el fin del ciclo escolar 2025-2026; solo quedan 157 días de clases.
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Publicado
09/05/2026
🕐
15:19
Por:
Yael Toribio
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