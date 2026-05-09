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Padres de familia alzan la voz por fin del ciclo escolar anticipado

Padres de familia denunciaron que la SEP no cuenta con una planeación adecuada para el fin del ciclo escolar 2025-2026; solo quedan 157 días de clases.

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Por: Yael Toribio
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