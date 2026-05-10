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Choque de tractocamiones provoca incendio en Guerrero

Un fuerte choque provocó un incendio que provocó que se cerraran ambos sentidos de la carretera.

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Por: Ximena Ochoa
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