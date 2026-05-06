Confirmado en Jalisco: estas son las medidas que se tomarán para evitar el desbordamiento del Arroyo Seco en Tlajomulco

El Congreso de Jalisco autorizó un paquete de medidas urgentes para que el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga y la Secretaría de Gestión Integral del Agua mitiguen las inundaciones en la colonia Los Sauces.

El Poder Legislativo de Jalisco emitió exhortos y aprobó partidas presupuestales para el reforzamiento de infraestructura hidráulica. La estrategia incluye la reconstrucción de bordos, el uso de tecnología de tuneladora para encauzar aguas negras hacia la planta de tratamiento “El Ahogado” y la demolición de fincas que invaden el cauce federal, buscando evitar que el temporal de lluvias alcance los niveles críticos registrados en 2025.

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¿Qué obras se realizarán en Tlajomulco para evitar inundaciones?

El Ayuntamiento de Tlajomulco reportó un avance del 70% en el reforzamiento del bordo del Arroyo Seco. Los trabajos se concentran principalmente en liberar el flujo de agua y sancionar las irregularidades que obstruyen el cauce.

Reconstrucción de bordos: reforzamiento estructural de las márgenes del arroyo en puntos críticos de la colonia Los Sauces.

reforzamiento estructural de las márgenes del arroyo en puntos críticos de la colonia Los Sauces. Túnel de encauzamiento: implementación de tecnología de tuneladora para dirigir aguas residuales y pluviales hacia sistemas de saneamiento.

implementación de tecnología de tuneladora para dirigir aguas residuales y pluviales hacia sistemas de saneamiento. Demolición de invasiones: ejecución de órdenes para derribar construcciones ilegales en zona federal que bloquean el paso del agua.

ejecución de órdenes para derribar construcciones ilegales en zona federal que bloquean el paso del agua. Vigilancia de descargas: la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA) intensificó recorridos para clausurar descargas ilegales de empresas que saturan el cauce con desechos industriales.

¿Qué medidas de servicios públicos aplicarán Zapopan y Tlajomulco?

La LXI Legislatura instruyó a los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara a fortalecer sus programas preventivos antes del inicio formal del temporal de lluvias:

Desazolve de alcantarillas: el Siapa y los ayuntamientos deben concluir la limpieza de bocas de tormenta antes de junio de 2026 .

el y los ayuntamientos deben concluir la limpieza de bocas de tormenta antes de junio de . Poda preventiva: implementación de cuadrillas para retirar follaje que represente riesgo para el cableado o la seguridad vial.

implementación de cuadrillas para retirar follaje que represente riesgo para el cableado o la seguridad vial. Fortalecimiento de bomberos: los municipios deben dotar de equipo especializado a sus cuerpos de Protección Civil .

los municipios deben dotar de equipo especializado a sus cuerpos de . Regularización de predios: uso del decreto 20,920 para la georreferenciación de viviendas en zonas de riesgo y mejora de infraestructura urbana.

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