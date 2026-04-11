Es temporada de alacranes en México y este es el lugar donde prefieren hacer su nido

Durante la temporada de primavera y verano es muy común encontrar insectos y animales poco agradables al interior de los hogares, pues especies como las arañas, víboras y hasta alacranes, buscan lugares frescos para poder soportar las altas temperaturas que se registran entre marzo y octubre.

Es por ello que científicos y expertos en la materia animal, han logrado identificar cuáles son los lugares preferidos de los alacranes para hacer sus nidos, pues conocer en dónde pueden encontrarse a estos ejemplares de los arácnidos puede marcar la diferencia entre un encuentro “amigable” con uno fatal.

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Lugar en dónde hacen nido los pececillos de plata y los riesgos que representan para la salud Los pececillos de plata o tijerillas pueden ser sinónimo de plagas que ponen en riesgo la salud de todos los miembros de la familia; conoce dónde hacen nido. 14 enero, 2026

¿En dónde es más común ver alacranes en México?

De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, existen estudios científicos que confirman que los alacranes suelen hacer sus nidos y ocultarse en grietas de paredes y pisos, rejillas, entre ladrillos, piedras y madera, tuberías, entre los zapatos, así como en lugares con mucha humedad y oscuros que sirvan como escondite.

Por otro lado, se dio a conocer que este tipo de arácnidos cazadores suelen adaptarse muy bien en áreas urbanizadas, pues suelen alimentarse de otras plagas que proliferan en los hogares como lo son las cucarachas, pececillos de plata y otros insectos.

¿Qué hacer en caso de una picadura de alacrán?

En caso de entrar en contacto directo con un ejemplar y sufrir la picadura de un alacrán, lo primero que debes tomar en cuenta es que se recomienda colocar compresas frías en la zona de la herida, esto mientras se realiza el traslado de urgencia al hospital más cercano.

No se recomienda apretar o intentar retirar el veneno de la zona, así como aplicar soluciones sobre la herida, pues esto podría resultar contraproducente para la salud de las personas.

¿Cómo identificar si un alacrán es venenoso?

Los alacranes venenosos cuentan con:

Pinzas largas, finas y estilizadas

Cola con doble aguijón

Color generalmente amarillento, marrón claro o paja

Cuentan con seis patas más sus pinzas

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