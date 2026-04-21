Ni León ni Irapuato: este es el municipio de Guanajuato con la mayor cantidad de quejas en Derechos Humanos

La Procuradora de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) presentó el Informe de Actividades 2025.

La Procuradora de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) presentó el Informe de Actividades 2025. | Facebook PRODHEG

La Procuradora de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), Karla Gabriela Alcaraz Olvera, presentó el Informe de Actividades 2025, el cual detalla, entre otras cosas, cuál fue el municipio donde se registraron más quejas en Derechos Humanos.

Aunque León e Irapuato figuran entre los que más presentaron quejas, hubo otro municipio que los superó en número.

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¿Cuál fue el municipio con más quejas en Derechos Humanos?

Según lo reportado por la titular del PRODHEG, Salamanca fue el municipio de Guanajuato con mayor cantidad de quejas en Derechos Humanos. Concretamente, en esta localidad se registraron 160 presentaciones. Otros municipios que presentaron más quejas fueron:

León , con 158

, con 158 Irapuato , con 38

, con 38 Celaya y San Miguel de Allende, ambos con 29 quejas.

Por otra parte, Alcaraz Olvera detalló que los hechos violatorios más recurrentes que fueron denunciados fueron:

Violación a los derechos humanos de las personas víctimas: 1,341 casos.

de las personas víctimas: 1,341 casos. Violación al derecho a la seguridad jurídica y libertad personal: 248 registros.

y libertad personal: 248 registros. Violación a los derechos de personas privadas de la libertad: 171.

de personas privadas de la libertad: 171. Violación al derecho a la integridad y seguridad personal: 131 casos.

y seguridad personal: 131 casos. Violación al derecho al trato digno: 100 registros.

Sumado a lo anterior, uno de los apartados destacados del informe estuvo vinculado a la atención a familias de personas desaparecidas. En ese rubro, la PRODHEG reportó 295 acciones de acompañamiento en búsquedas y la realización de cinco grupos de encuentro para mujeres que acompañan a familiares de personas desaparecidas.

¿Cuántas quejas se recibieron en 2025 en Guanajuato?

Concretamente, en 2025 se recibieron 2 mil 917 quejas y se concluyeron más de 3 mil 300 expedientes en Guanajuato, es decir, un 115% de efectividad en la resolución de los casos, de acuerdo con la funcionaria.

Entre las autoridades estatales que fueron más señaladas en las quejas destacaron:

CEAIV : 982 registros

: 982 registros Fiscalía General del Estado (FGE): 319 registros

del Estado (FGE): 319 registros Secretaría de Seguridad Pública (SSP): 261 registros

(SSP): 261 registros Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG): 144

de Guanajuato (SEG): 144 Secretaría de Salud (SSA): 97

En tanto, en el ámbito federal las instancias principalmente mencionadas fueron:

IMSS : 24 quejas

: 24 quejas SEDENA : 18 registros

: 18 registros Comisión Nacional de Búsqueda: 12 quejas

Durante la presentación, la funcionaria destacó un aumento en la atención ciudadana, las acciones de capacitación y el acompañamiento a colectivos de búsqueda en el estado.

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