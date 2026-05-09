Multarán en Querétaro a todos los conductores que cometan este error muy común al bajar de su auto

El Reglamento para la Movilidad y el Tránsito del Municipio de Querétaro contempla sanciones específicas para una conducta habitual: abrir las puertas del auto sin verificar el flujo de la calle.

Esta medida busca evitar poner en riesgo la integridad de quienes transitan por la vía pública en la entidad. Ignorar esta norma no solo representa un riesgo físico, sino también un impacto directo al bolsillo.

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¿Qué dice exactamente el reglamento sobre las portezuelas?

De acuerdo con el Artículo 28, fracción XVI del Reglamento para la Movilidad y el Tránsito del Municipio de Querétaro, los conductores tienen las siguientes obligaciones específicas al abrir las puertas de su vehículo:

Circular siempre con las portezuelas cerradas

Antes de abrirlas, verificar que no se interfiera con el flujo de peatones ni de otros vehículos

con el flujo de peatones ni de otros vehículos No mantener las puertas abiertas más tiempo del estrictamente necesario para subir o bajar del auto

En otras palabras, abrir la puerta sin revisar el entorno o dejarla abierta innecesariamente es una infracción de tránsito en Querétaro. Se trata de una norma orientada a proteger tanto a ciclistas y peatones como a los propios conductores, ya que la apertura imprudente de portezuelas puede provocar accidentes graves.

Reglamento de Tránsito. Abrir las puertas del auto sin verificar el flujo de la calle puede generar una sanción administrativa de 3 puntos de penalización en la licencia de conducir. (Chat GPT)

¿Cuáles son las sanciones por abrir la puerta sin precaución en Querétaro?

De acuerdo con el Artículo 28 del reglamento vigente en Querétaro, los conductores que abran las puertas de su vehículo sin cerciorarse previamente de que no interfieren con el flujo de peatones, ciclistas u otros automóviles, serán acreedores a una sanción económica.

La multa estipulada va de las 10 a las 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Considerando el valor de la UMA para el 2026 ($117.31 pesos), el costo de esta infracción oscila entre los $1,173.10 y los $2,346.20 pesos.

Además del pago monetario, el Reglamento de Tránsito establece una sanción administrativa de 3 puntos de penalización en la licencia de conducir.

Acumular puntos por este tipo de faltas puede derivar en la suspensión temporal del documento, por lo que se recomienda a los automovilistas adoptar el hábito de verificar siempre los espejos laterales antes de accionar la manija.

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