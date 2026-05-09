Encontrar un nuevo empleo puede ser complicado pero en la actualidad puedes encontrar trabajos desde diversas plataformas como el Portal del Empleo donde recientemente se publicó una vacante como soldador, si estás interesado en aplicar te decimos cuáles son los requisitos, prestaciones, sueldo y cómo puedes aplicar.

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Requisitos, sueldo y prestaciones de la vacante como soldador

Según la información de la publicación, la vacante fue publicada por la empresa Apoge Construcción y están buscando a un soldador que realice procesos de unión, recorte y ensamblaje de elementos metálicos dentro de proyectos de otra metalmecánica y es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Secundaria técnica

Experiencia de más de 5 años como soldador

Conocimiento en normas de soldadura

Dominio de procesos SMAW, MIG y TIG

Conocimiento en normas de soldadura

La persona seleccionada deberá interpretar planos y especificaciones técnicas. El horario es lunes a viernes de 08:00 a las 18:00 horas y sábado de 08:00 a 11:00 horas en Champotón, Campeche. Se ofrecen prestaciones de ley y contrato por tiempo determinado y un sueldo de 20 mil pesos mensuales.

¿Cómo aplicar a la vacante?

La vacante estará disponible hasta el 3 de julio, el proceso de reclutamiento tiene una duración de una semana y para aplicar solo es necesario contar con un usuario y contraseña en el Portal del Empleo, ingresar a la oferta de trabajo en este enlace y seleccionar la opción de “Postular”.

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