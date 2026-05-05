Últimas horas para el Simulacro Nacional 2026 en Querétaro: fecha, hora y cómo será

Querétaro será parte del Primer Simulacro Nacional este miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas,con la Coordinación Estatal de Protección Civil al mando y bajo una hipótesis de sismo con epicentro en la costa de Guerrero.

Este ejercicio de prevención masiva busca evaluar la capacidad de respuesta de 1,560 inmuebles registrados en la entidad, involucrando a más de 96 mil personas. La Secretaría de Gobierno y dependencias como el DIF Estatal y el Tribunal Superior de Justicia suspenderán actividades regulares para validar sus protocolos de evacuación, garantizando que el personal y la ciudadanía refuercen la cultura de autoprotección ante escenarios de riesgo real.

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¿A qué hora inicia el Simulacro Nacional 2026 en Querétaro?

La Coordinación Estatal de Protección Civil iniciará la activación de brigadas de forma simultánea en todo el estado en punto de las 11:00 horas. En la capital, el punto de mayor concentración será la Plaza de Armas.

Datos clave del Simulacro Nacional en Querétaro:

Hipótesis: sismo de magnitud 8.2 localizado a 55 km de Acapulco, Guerrero.

sismo de magnitud 8.2 localizado a 55 km de Acapulco, Guerrero. Participación ciudadana: se estima que 69 mil ciudadanos queretanos se sumarán al ejercicio.

se estima que 69 mil ciudadanos queretanos se sumarán al ejercicio. Municipios con mayor registro: Querétaro (963 inmuebles) y El Marqués (139 inmuebles).

Querétaro (963 inmuebles) y El Marqués (139 inmuebles). Dependencias participantes: Palacio de Gobierno, Secretaría de Educación, Finanzas y Turismo.

¿Cómo realizar el registro gratuito de inmuebles para el simulacro en Querétaro?

La Coordinación Nacional de Protección Civil mantiene abierta la plataforma de inscripción para empresas, escuelas y hogares que deseen certificar su participación en este ejercicio de seguridad siguiendo estos pasos:

Registro digital: los interesados deben dar de alta su inmueble antes de la fecha límite para obtener la constancia oficial.

los interesados deben dar de alta su inmueble antes de la fecha límite para obtener la constancia oficial. Atención telefónica: se habilitaron las extensiones 71573, 71574 y 71653 del número 55 1103 6000 para resolver dudas técnicas.

se habilitaron las extensiones 71573, 71574 y 71653 del número 55 1103 6000 para resolver dudas técnicas. Horarios de atención: de lunes a viernes de 09:30 a 15:00 horas y de 17:00 a 18:30 horas.

¿Qué protocolos deben seguir las empresas y escuelas en Querétaro?

Cada institución debe aplicar el escenario que mejor se adapte a su entorno. Aunque la hipótesis general es un sismo, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro permite ajustar la práctica a riesgos específicos de cada zona, siempre tomando en cuenta estos requisitos previos y estos pasos a seguir durante el simulacro:

Activar alarmas: iniciar la señal acústica o visual a las 11:00 horas en punto. Evacuación guiada: dirigir a los ocupantes hacia las zonas de menor riesgo o puntos de reunión previamente establecidos. Pase de lista: verificar que el 100% del personal o alumnos hayan desalojado el inmueble de forma segura. Fecha límite de registro: 5 de mayo de 2026 a las 23:59 horas. El trámite es totalmente gratuito. Ninguna persona servidora pública puede realizar cobros por este proceso.

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