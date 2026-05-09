Descuentos en Tlajomulco de más del 30% en estudios médicos: quiénes aplican y requisitos

El Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga anunció un esquema de descuentos en estudios médicos que supera el 30%, como parte de un acuerdo con un laboratorio privado.

La medida busca facilitar el acceso a servicios clínicos y fomentar la prevención entre los beneficiarios y sus familias.

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¿Quiénes pueden acceder a los descuentos en estudios médicos en Tlajomulco?

De acuerdo con el Ayuntamiento de Tlajomulco, el programa está dirigido a colaboradores del gobierno así como a sus familiares directos.

Durante la firma del convenio, el alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez destacó que este tipo de acuerdos forman parte de una estrategia para mejorar las condiciones laborales, mientras que representantes de Laboratorio Médico del Chopo, el laboratorio seleccionado, señalaron que el enfoque principal es incentivar la prevención de enfermedades.

Descuentos del 32%. El convenio aplica para diversos estudios en glucosa, colesterol, entre otros. (LEE SMITH/REUTERS)

¿De cuánto son los descuentos y qué estudios incluyen?

El convenio contempla un descuento temporal de hasta 32% en estudios clínicos, además de otros beneficios permanentes. Entre ellos, se incluyen rebajas del 20% en análisis de laboratorio y del 15% en estudios de gabinete y pruebas especializadas.

Dentro de los servicios disponibles se encuentran estudios como:

Glucosa

Colesterol

Rayos X

Ultrasonidos

Tomografías

¿Qué requisitos se deben cumplir para obtener los beneficios?

Para acceder a estos descuentos, las personas interesadas deben presentar un número de convenio vigente, una identificación oficial y realizar el pago mediante tarjeta bancaria. Sin estos elementos, no es posible aplicar las promociones.

Además, el ayuntamiento informó que habrá herramientas como códigos QR en oficinas públicas para consultar promociones, agendar citas o revisar disponibilidad.

Como parte de este convenio, también se contemplan pláticas informativas en fechas específicas como el Día de las Madres, el Día del Padre y durante octubre, en el contexto de la concientización sobre el cáncer de mama. Estas actividades buscan reforzar la prevención y promover el acceso a servicios médicos a menor costo entre las familias vinculadas al Gobierno de Tlajomulco.

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