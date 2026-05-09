Pasado el mediodía de este sábado 9 de mayo, se dio a conocer que un grupo de sujetos armados arribó a uno de los domicilios del gobernador con licencia del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para atacarla a balazos a plena luz del día y sin que hasta el momento, se reporten detenidos.

De acuerdo con información preliminar dada a conocer por medios locales, los hechos se registraron en el domicilio ubicado en la colonia Las Quintas en la calle Lago de Cuitzeo, la cual fue el hogar de Rocha Moya hasta que ganó las elecciones en 2021.

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¿Qué se sabe del ataque a la casa de Rubén Rocha Moya?

Información recabada en el lugar de los hechos por el medio Debate, señala que vecinos confirmaron que un grupo de sujetos armados llegó al lugar, desenfundaron rifles de alto impacto y comenzaron a disparar en contra de la fachada del domicilio.

Se detalló que no se reportaron personas lesionadas tras la agresión, sin embargo sí se denunciaron daños materiales al hogar del político morenista que fue vinculado con el crimen organizado de Sinaloa por las autoridades de Estados Unidos (EUA).

Fiscalía del Estado ya investiga agresión

Tras un par de horas de que se registrara este ataque en contra del domicilio en el que habitó Rubén Rocha Moya antes de ser gobernador del estado, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que no se reportaron personas lesionadas.

De igual forma, detallaron que la Fiscalía General del Estado ya se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para dar con los agresores.

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