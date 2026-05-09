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¡Corre en Acapulco! Esta es la carrera que celebra 15 años impulsando el deporte, turismo y resiliencia en la costa

La carrera en Acapulco celebra su edición número 15 y en adn Noticias entrevistamos a uno de los participantes que impulsa el evento.

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Por: Adriana Juárez Miranda
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