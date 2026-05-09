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Mexicanos gastan más de 2 mil pesos en regalos en el 10 de mayo

El Día de las Madres es una de las fechas que más dinero mueven en el país por motivos de regalos y más; así se vive el ambiente para el festejo de 2026.

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Por: Yael Toribio
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