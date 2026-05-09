Confirmado: Zapopan anunció cuáles son las obras votadas por ciudadanos que resultaron ganadoras y se ejecutarán

El Gobierno de Zapopan anunció las 20 intervenciones de infraestructura pública ganadoras del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copplademun), proyectos que fueron propuestos y votados directamente por los habitantes del municipio.

Con una inversión de 160 millones de pesos, la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura ejecutará estas obras enfocadas en pavimentación con concreto hidráulico, agua potable y alcantarillado. El presidente municipal, Juan José Frangie, confirmó que el 75% de estos recursos se destinarán a las colonias con mayores necesidades de infraestructura urbana.

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¿Qué colonias de Zapopan serán beneficiadas con las nuevas obras?

La selección de los proyectos se realizó a través de mesas de trabajo distritales y consejos de colonia, priorizando la urgencia expresada por la comunidad. El Ayuntamiento de Zapopan distribuyó las acciones en 13 zonas estratégicas.

Lista de colonias con proyectos aprobados:

Zona Sur y Poniente: El Colli Urbano, La Gloria del Colli, Miramar, Mariano Otero y Santa Ana Tepetitlán.

El Colli Urbano, La Gloria del Colli, Miramar, Mariano Otero y Santa Ana Tepetitlán. Zona Norte y Centro: Santa Fe, Balcones de la Cantera, Río Blanco, Colinas del Río y Santa Lucía.

Santa Fe, Balcones de la Cantera, Río Blanco, Colinas del Río y Santa Lucía. Otras zonas impactadas: Miguel Hidalgo, La Granja, Jardines del Álamo, La Agrícola, Jardines del Valle y Praderas de San Antonio.

¿Cuáles son los requisitos para proponer obras en Zapopan a través de Copplademun?

El Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal (Copplademun) es el organismo encargado de validar las propuestas ciudadanas y vigilar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo.

Pasos para participar en futuras convocatorias:

Formar parte de los consejos de colonia reconocidos por el municipio. Presentar el proyecto de infraestructura (calles, parques o alumbrado) ante el Secretario Técnico del Copplademun, Óscar Javier Ramírez Castellanos. Participar en las mesas distritales de planeación participativa. Acudir al Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ) en la oficina de la Dirección de Planeación.

¿Cuándo concluirán las obras públicas votadas para 2026?

La Coordinación de Cercanía Ciudadana y la Dirección de Obras Públicas establecieron un calendario de ejecución acelerado para evitar afectaciones prolongadas a los vecinos.

El Gobierno de Zapopan proyecta concluir el 100% de las 20 obras antes de diciembre de 2026 gracias a una inversión de 160 millones de pesos asignados específicamente para este paquete de acciones ciudadanas. El 85% de las obras consisten en pavimentaciones nuevas bajo estándares de accesibilidad universal.

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