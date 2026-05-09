Confirmado: Zapopan anunció cuáles son las obras votadas por ciudadanos que resultaron ganadoras y se ejecutarán

El Gobierno de Zapopan anunció las 20 intervenciones de infraestructura pública ganadoras del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copplademun), proyectos que fueron propuestos y votados directamente por los habitantes del municipio.
Con una inversión de 160 millones de pesos, la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura ejecutará estas obras enfocadas en pavimentación con concreto hidráulico, agua potable y alcantarillado. El presidente municipal, Juan José Frangie, confirmó que el 75% de estos recursos se destinarán a las colonias con mayores necesidades de infraestructura urbana.
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¿Qué colonias de Zapopan serán beneficiadas con las nuevas obras?
La selección de los proyectos se realizó a través de mesas de trabajo distritales y consejos de colonia, priorizando la urgencia expresada por la comunidad. El Ayuntamiento de Zapopan distribuyó las acciones en 13 zonas estratégicas.
Lista de colonias con proyectos aprobados:
- Zona Sur y Poniente: El Colli Urbano, La Gloria del Colli, Miramar, Mariano Otero y Santa Ana Tepetitlán.
- Zona Norte y Centro: Santa Fe, Balcones de la Cantera, Río Blanco, Colinas del Río y Santa Lucía.
- Otras zonas impactadas: Miguel Hidalgo, La Granja, Jardines del Álamo, La Agrícola, Jardines del Valle y Praderas de San Antonio.
¿Cuáles son los requisitos para proponer obras en Zapopan a través de Copplademun?
El Consejo de Participación y Planeación para el Desarrollo Municipal (Copplademun) es el organismo encargado de validar las propuestas ciudadanas y vigilar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo.
Pasos para participar en futuras convocatorias:
- Formar parte de los consejos de colonia reconocidos por el municipio.
- Presentar el proyecto de infraestructura (calles, parques o alumbrado) ante el Secretario Técnico del Copplademun, Óscar Javier Ramírez Castellanos.
- Participar en las mesas distritales de planeación participativa.
- Acudir al Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ) en la oficina de la Dirección de Planeación.
¿Cuándo concluirán las obras públicas votadas para 2026?
La Coordinación de Cercanía Ciudadana y la Dirección de Obras Públicas establecieron un calendario de ejecución acelerado para evitar afectaciones prolongadas a los vecinos.
El Gobierno de Zapopan proyecta concluir el 100% de las 20 obras antes de diciembre de 2026 gracias a una inversión de 160 millones de pesos asignados específicamente para este paquete de acciones ciudadanas. El 85% de las obras consisten en pavimentaciones nuevas bajo estándares de accesibilidad universal.
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