Cada que inicia un nuevo año se actualizan los costos de trámites como el de la licencia de conducir y muchos otros en estados como el de Nuevo León, sin embargo, estos ajustes se aplican de manera diferenciada dependiendo de la vigencia que quieras que tenga el documento oficial de la entidad.

De acuerdo con el portal del Instituto de Control Vehicular del estado (ICV), actualmente se pueden emitir licencias de manejo con vigencias de tres y cinco años, por lo cual se aplican costos de emisión y renovación diferentes según el tiempo de vida del documento.

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Precios de la licencia de conducir en Nuevo León por vigencia

El precio de la licencia de conducir de tres años en el estado de Nuevo León es de 938 pesos, los cuales se deben de pagar para poder generar la renovación del documento correspondiente.

Por su parte, el documento con vigencia de hasta cinco años tiene un precio de mil 408 pesos, los cuales se deben de pagar antes de iniciar con el proceso de renovación ante las autoridades del mismo Instituto de Control Vehicular.

Requisitos para tramitar la licencia de conducir de Nuevo León

Para poder tramitar la licencia de conducir en el estado de Nuevo León, se debe tomar en cuenta contar con los siguientes documentos oficiales:

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses de vigencia

Aprobar las evaluaciones correspondientes

Pago de derechos

Presentarse ante las instalaciones del ICV más cercanas para concluir el trámite

Es importante mencionar que en este 2026 se cuenta con la opción de envío a domicilio de la licencia de conducir en Nuevo León, sin embargo, deberás tomar en cuenta que este beneficio tiene un costo adicional.

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