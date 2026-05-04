Es oficial en Guanajuato: preparan medida para frenar el impacto por el aumento a la tortilla

En el Congreso del Estado de Guanajuato se presentó una propuesta para enfrentar el encarecimiento de uno de los alimentos más básicos de la dieta mexicana: la tortilla. La medida fue presentada por la congresista Sandra Alicia Pedroza Orozco.

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¿Qué medida preparan los diputados ante el aumento en el precio de la tortilla?

Durante la sesión en el Congreso de Guanajuato, la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco tomó la palabra para referirse al incremento en el precio de la tortilla y dejó en claro que no se trata de un ajuste menor. “La vida está cada vez más cara, tenemos que hablar de esto y un claro termómetro de esto es la tortilla”, señaló, subrayando que esta situación afecta directamente a quienes tienen menos recursos económicos y que la situación no debe normalizarse.

Para enfrentar esta situación, la legisladora de Guanajuato anunció que presentarán un punto de acuerdo para que se implementen acciones integrales orientadas a estabilizar el precio de la tortilla en el estado. La propuesta busca que el tema sea atendido desde una perspectiva amplia y no como un problema aislado.

Espera que el acuerdo incluya a todos los actores involucrados, incluidos productores, industria y comerciantes.

¿Qué está pasando con la tortilla?

Durante su intervención, Pedroza Orozco sostuvo que el aumento del precio de la tortilla es un termómetro de la suba de precios en general y del impacto no solo en los ciudadanos, sino también en diferentes actores de la economía.

“No estamos hablando de cualquier producto, sino de lo más básico, porque más del 40% de la población vive en pobreza y cada vez más personas no pueden cubrir lo básico con su trabajo”, sostuvo durante su presentación.

Cuando sube la tortilla, agregó la diputada de Guanajuato, hay familias que comen menos. “Esto no solo impacta en la mesa, sino también en el campo y en la economía local”.

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