Casos en los que el Infonavit revisa el Buró de Crédito de las personas

Casos en los que el Infonavit revisa el Buró de Crédito de las personas | Getty Images

Históricamente en México se tenía la percepción que para poder solicitar un crédito ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), se tenía que cumplir con las semanas cotizadas, tener el monto del enganche, así como contar con un buen historial crediticio.

Sin embargo, desde el pasado 2025 el mismo Infonavit dio a conocer que el status que tengan cada uno de los derechohabientes ante instituciones como Buró de Crédito, ya no afectará el monto que reciban los interesados en adquirir un préstamo del organismo en cuestión.

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Únicos casos en los que le Infonavit revisa el Buró de Crédito

De acuerdo con el mismo portal web del Infonavit, los únicos casos en los que revisan el historial del Buró de Crédito son en registros por defunción, fraude o sobreendeudamiento extremo, los cuales se pueden dar en diferentes casos.

El mismo Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores señala que en estos casos, es indispensable contactar directamente al Buró de Crédito para solicitar una aclaración o actualización de la información en sus servidores.

¿Qué tanto influye el Buró de Crédito en los préstamos del Infonavit?

Vale la pena mencionar que en pleno 2026 el Buró de Crédito ya no influye en si el Infonavit te otorga un préstamo o en el monto que puedes recibir, pues desde el pasado 2025 con autorizar la consulta, se puede recibir el 100% del monto máximo disponible por derechohabiente.

¿Qué pasa si apareces en Buró de Crédito ante el Infonavit?

Como bien se mencionó anteriormente, hoy en día el aparecer en Buró de Crédito ya no influye en si se te otorga un préstamo o no, pues esto solamente se puede tomar con un proceso con el cual se debe cumplir por parte de todos los involucrados.

Pese a ello, es importante aclarar que sí se pueden negar préstamos siempre y cuando las personas se encuentren en procesos de aclaración por defunción, fraude o sobreendeudamiento ante las instituciones correspondientes.

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