El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cuenta con un programa que otorga un 50% de descuento para liquidar el crédito.

El beneficio aplica para los acreditados que han pagado la mayor parte de su deuda. La condición de saldo debe ser igual o menor al 25% del monto del préstamo original.

Liquidar un crédito Infonavit puede resultar difícil debido a factores estructurales y financieros. Comunmente las mensualidades iniciales cruben los intereses y poco se abona al capital, provocando que la deuda se vuelva más larga y que disminuya lentamente.

No obstante, el esquema de Liquidación Anticipada puede ser muy útil para ti.

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Liquidación Anticipada Infonavit: ¿Cómo funciona?

El programa descuento por Liquidación Anticipada está diseñado para quienes tienen la posibilidad de liquidar su crédito en un solo pago y desean beneficiarse de hasta un 50% de descuento.

Infonavit aplica este beneficio de forma automática a través de sus sistemas digitales.

Es decir, el organismo descentralizado revela, a partir del día 10 de cada mes, los montos actualizados para los créditos que califican para este descuento.

Si un trabajador cumple con los requisitos, podrá pagar el monto con descuento en un único pago.

Por ejemplo: si te prestaron $500,000 pesos podrás aplicar al descuento en cuanto tu saldo baje a $125,000 pesos o menos. En ese escenario, pagarías aproximadamente $62,500 y el Infonavit te condonaría el resto.

¿Cómo obtener el descuento en el crédito Infonavit en mayo 2026?

Entra a Mi Cuenta Infonavit : Inicia sesión y ve a la sección Mi Crédito > Saldos y Movimientos.

: Inicia sesión y ve a la sección Mi Crédito > Saldos y Movimientos. Verifica tu elegibilidad: Si cumples con el requisito del 25%, verás un mensaje indicando que eres elegible para el programa.

Consulta el monto exacto: El sistema te dará una cifra exacta llamada monto a liquidar con descuento. Anótala o imprime la hoja.

Fecha límite: Tienes hasta el último día hábil del mes para hacer el pago.

Es importante que el pago debe ser exacto. Si el usuario paga menos de lo indicado, el descuento no se aplica. Y si paga más, no se reembolsa el excedente.

¿Quiénes no aplican para la Liquidación Anticipada del Infonavit en mayo 2026?

El trabajador debe ser considerado elegible según la normativa vigente del programa.

De acuerdo con las reglas de operación vigentes para 2026, quedan excluidos los créditos bajo las modalidades de Infonavit Total, Mejoravit, Arrendavit, Segundo Crédito, ConstruYo y Crediterreno. Asimismo, los financiamientos estructurados mediante fideicomisos o aquellos que fueron reestructurados bajo el programa Responsabilidad Compartida antes de mayo de 2022 no pueden acceder a esta reducción.

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