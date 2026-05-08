Adiós a este truco para estacionarse: Edomex multará y se llevará al corralón a los autos que cometan esta infracción

Frenarse un momento para bajar a comprar algo, dejar el coche con las intermitentes prendidas y simular que el auto no arranca es una maniobra que muchos conductores del Edomex practican casi a diario. Esa costumbre tiene los días contados. El Reglamento de Tránsito local ya contempla una sanción específica para quien finja una avería con el fin de estacionarse en la vía pública, aunque sea por unos minutos.

La autoridad sostiene que esta práctica entorpece la circulación y genera congestionamientos en zonas de alto tráfico, sobre todo en municipios conurbados a la Ciudad de México. El operativo no será de advertencia. Los oficiales de tránsito están facultados para sancionar de inmediato y, además, retirar la unidad del lugar.

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¿Qué dice el Reglamento de Tránsito del Estado de México sobre estacionarse simulando falla mecánica?

La sanción está prevista en el Artículo 101, fracción XV del Reglamento de Tránsito del Estado de México, que clasifica como infracción “estacionarse simulando una falla mecánica con el propósito de pararse de manera momentánea o temporal en la vía pública”.

El texto no deja lugar a interpretaciones. No importa si la parada dura un minuto o quince: si el conductor finge la avería, comete una falta.

El reglamento distingue claramente entre una emergencia real y una simulación. Cuando un vehículo presenta una descompostura genuina, los agentes están obligados a auxiliar al conductor sin levantar infracción. Ese amparo no aplica al que actúa. La diferencia, en la práctica, queda a criterio del oficial que llega al lugar y revisa la unidad.

Hoy No Circula Sabatino en CDMX y Edomex La grúa se lleva tu auto: la consecuencia de fingir una descompostura en Edomex. (Karen Ortega | adn Noticias)

¿Cuánto cuesta la multa por estacionarse fingiendo avería en Edomex?

La sanción económica se calcula en Unidades de Medida y Actualización (UMA). En 2026, una UMA equivale a 117.31 pesos, según el valor publicado por el INEGI. El monto no es menor. El reglamento establece una multa de entre 16 y 20 UMA, lo que se traduce en un cobro de entre 1,876.96 y 2,346.20 pesos, según la gravedad y reincidencia que determine el agente.

Pero la billetera no es el único problema. La fracción XV también ordena la retención del vehículo, lo que significa que la grúa se lleva el auto al corralón. Recuperarlo implica pagar la multa, los días de estancia en el depósito y el servicio de arrastre, una cuenta que en los hechos puede duplicar el costo original de la infracción.

Para quien circula por Naucalpan, Ecatepec, Tlalnepantla o Toluca, la recomendación es directa: si necesitás parar, busca un estacionamiento autorizado o una zona donde la detención esté permitida. Las luces intermitentes ya no son un escudo.

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