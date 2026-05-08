El programa de reemplacamiento sigue vigente en el Estado de México (Edomex) en mayo de este 2026, por lo cual un sector específico de la población automovilista en la entidad, deberá realizar el trámite correspondiente para evitar la aplicación de multas y sanciones económicas por arriba de los 2 mil pesos.

De acuerdo con las autoridades del Edomex las placas vehiculares únicamente tienen una vigencia de cinco años, por lo cual al término de ese plazo, los conductores deben realizar el proceso correspondiente para el cambio de matrículas que sirve para tener un mejor control en este rubro.

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Autos que deben hacer el reemplacamiento en mayo en el Edomex

Como bien se mencionó anteriormente, el Portal de Servicios al Contribuyente del Edomex señala que son los dueños de vehículos con placas expedidas en 2021 o 2020 y años anteriores, los que deben realizar el reemplacamiento de rigor ante las autoridades.

Pese a ello, es importante mencionar que los dueños de autos que hayan tramitado sus placas entre septiembre y diciembre del 2021, aún podrán conservar la vigencia de la matrícula por un par de meses más, esto hasta que inicie un nuevo proceso en el 2027.

Precio del reemplacado vehicular en el Edomex

Vale la pena mencionar que el precio de hacer el trámite de reemplacamiento en el Estado de México cambia según el tipo de la unidad, pues de acuerdo con lo estipulado por las autoridades locales los montos son los siguientes:

Vehículos de carga: 2 mil 425 pesos

Autos de uso particular: mil 161 pesos

Motos: 864 pesos

Multas por no hacer el cambio de placas en Edomex

Es importante mencionar que no hacer el cambio de placas en el Estado de México puede derivar en multas económicas de hasta 20 veces el valor de la UMA, la cual en este 2026 quedó en 117.31 pesos.

Es decir, por no realizar este trámite obligatorio las autoridades te podrían generar una multa de hasta 2 mil 346.20 pesos según el caso del infractor.

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