Es ley: Jalisco multará a quienes cometan este error muy común al intentar rebasar en avenidas o carreteras

Rebasar a otros vehículos suele ser una práctica común cuando las personas conductoras buscan ahorrar tiempo o se impacientan ante un vehículo que circula a baja velocidad. Sin embargo, esta acción puede derivar en sanciones económicas en Jalisco, de acuerdo con la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado, cuando se realiza de manera correcta, o mejor dicho, del lado incorrecto.

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¿Qué establece la ley sobre rebasar por la derecha?

La normativa vigente en Jalisco señala que rebasar por la derecha constituye una infracción sancionable. En específico, el Artículo 360, fracción XXII, de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado establece que esta conducta se castigará con una multa de una a cinco veces el valor de la UMA, equivalente aproximadamente a $117 a $586 pesos.

Esta disposición aplica a personas conductoras, propietarias de vehículos o, en su caso, operadoras del servicio público de transporte que realicen esta maniobra en vías del estado.

¿Por qué se sanciona rebasar por la derecha?

Además del marco legal, esta maniobra se considera de mayor riesgo en condiciones de tránsito habituales. Diversos criterios de seguridad vial señalan que el rebase por la derecha incrementa la posibilidad de incidentes debido a la menor visibilidad del lado derecho del vehículo y la presencia de puntos ciegos, lo que puede dificultar la detección de otros automóviles en circulación.

También se trata de una acción que rompe con el comportamiento esperado en la conducción, ya que el sistema vial está diseñado para que los adelantamientos se realicen por la izquierda. De acuerdo con análisis de seguridad vial y normativas de tránsito, esta falta de previsibilidad puede aumentar el riesgo de colisiones, especialmente en entornos urbanos donde los vehículos realizan giros o cambios de carril con mayor frecuencia.

Rebase en carretera La norma establece que los rebases se deben realizar del lado izquierdo (Guardia Nacional Carreteras)

Otras conductas que también pueden ser sancionadas en Jalisco

Dentro del mismo artículo de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, también se contemplan otras conductas relacionadas con el estado del vehículo y el incumplimiento de disposiciones básicas de circulación, las cuales pueden derivar en el mismo monto de multa:

Circular sin defensa o con falta de equipamiento básico de seguridad

No contar con limpiaparabrisas o espejo lateral en buen estado

Conducir sin tarjeta de circulación vigente o sin comprobante de pago de refrendo vehicular

Tener el parabrisas estrellado que afecte la visibilidad

Carecer de holograma con el número de placas correspondiente

Estacionarse en zona prohibida en calles locales o en sentido contrario a la circulación

Circular en reversa más de diez metros o realizar vueltas prohibidas

Usar cristales polarizados que impidan totalmente la visibilidad hacia el interior del vehículo o modificar sin autorización las características del vehículo

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