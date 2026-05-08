El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer cuál será el pronóstico del clima hoy en CDMX, Edomex y el resto de los estados del país y en adn Noticias te compartimos el reporte para que sepas si debes salir con bloqueador, paraguas o abrigo.

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¿Cómo será el clima hoy en CDMX?

Para la CDMX hoy se tiene previsto cielo parcialmente nublado con presencia de bruma y ambiente fresco a templado por la mañana y frío en las zonas altas del Edomex. Por la tarde se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos que podrían estar acompañados de descargas eléctricas y caída de granizo.

La temperatura máxima estimada es de entre 29 y 31°C y la mínima de entre 14 y 16°C.

Clima hoy por estados

El frente frío 49 y la corriente en chorro subtropical junto con un canal de baja presión se extenderá por el oriente, centro y sur del territorio nacional. Un canal de baja presión aunado con el ingreso de humedad en el mar Caribe favorecerá lluvias fuertes en Chiapas y Tabasco. La onda de calor mantendrá ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre gran parte del país.

Baja California y Guerrero tendrán temperaturas de 45°C.

Sonora, Coahuila, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Campeche y Yucatán mantendrán temperaturas de 40 a 45°C.

Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Tamaulipas, Aguascalientes, Querétaro e Hidalgo registrarán temperaturas entre 30 a 35°C.

Además habrá lluvias en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas. Intervalos de chubascos en Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Morelos y Quintana Roo.

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