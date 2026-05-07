La historia del pequeño Vicente sigue generando indignación a nivel nacional, pues luego de que se diera a conocer el caso, el papá del menor otorgó una entrevista a Lucy Bravo de adn Noticias y Azteca Noticias, en la cual expuso el avance en las investigaciones así como más detalles de lo sucedido.

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De acuerdo con lo señalado por Juan Carlos Meza Beltrán, padre de Vicente, desde hace varias semanas se encontraba en una disputa legal con la madre del menor por motivos de la custodia, la cual le fue otorgada de manera provisional a la mujer identificada como Roxana “N”.

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