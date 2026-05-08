Bloqueos en carreteras hoy 8 de mayo; lista de autopistas con cierres

Con el propósito de que puedas tomar precauciones antes de salir de casa y planear tus trayectos, aquí te compartimos la información de Guardia Nacional Carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe) sobre bloqueos carreteros que habrá hoy, viernes 8 de mayo del 2026.

Los bloqueos en carreteras y autopistas se utilizan como una forma de protesta, un ejemplo claro son las manifestaciones de organizaciones agrícolas.

Además muchas veces hay accidentes viales, lo que también complica la situación.

Se recomienda a los automovilistas circular con precaución y mantener su distancia.

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¿Qué zonas serán afectadas por bloqueos carreteros hoy?

Tamaulipas se registra cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del km 054+600, de la carretera Ciudad Victoria-Monterrey.

Oxaca se registra cierre parcial a la circulación por accidente vial cerca del Km 052+200 de la Cuacnopalan-Oaxaca.

Guerrero continúa cierre total a la circulación por accidente vial cerca del Km 252+000 de la autopista Uruapan - Lázaro Cárdenas.

Autopista Isla - Acayucan, km 138, dirección Acayucan. Cierre total a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).

Si necesitas auxilio vial, llama al 074. Asimismo puedes dar click en este enlace para obtener información en tiempo real sobre el estado de las carreteras en el país.

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